El actor nacional Carlos Gassols denunció el supuesto corte arbitrario de su línea telefónica por parte de la empresa Movistar.

Según el ganador del Premio Luces 2021, estuvo incomunicado por más de una semana debido a que la empresa de telefonía cortó sus servicios sin previo aviso y a pesar de haber pagado su recibo a tiempo.

“La mayoría de personas que me conoce sabe que no tengo celular y me llaman a mi teléfono fijo. Desde el martes de la semana pasada me han cortado la línea y obviamente no es por falta de pago”, escribió.

El intérprete, recordado por su amplia trayectoria teatral, televisiva y cinematográfica, aseguró haber tratado de buscar una solución por parte de la empresa, sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable.

“Hemos llamado prácticamente todos los días a la empresa Movistar y siempre contestan lo mismo, que van a enviar a un técnico”, complementó el artista de 94 años.

Tras ello, Gassols comentó que le era dificultoso aprender a utilizar un equipo celular, por lo que dependía de su teléfono fijo para mantenerse comunicado con sus familiares y amigos.

“Ya está visto que los señores de Movistar no atienden los reclamos de sus clientes pero para cobrar y ofrecer promociones nos tienen siempre presentes”, sentenció indignado.





/ JHERSSON





Osiptel se pronunció por denuncia de Carlos Gassols





A raíz de la difusión mediática que tuvo su denuncia, el actor se mostró agradecido por quienes ampliaron su alerta, la cual llegó a las autoridades correspondientes.

Fue su colega, la actriz Ebelin Ortiz, quien le avisó la intensión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones para ayudarle con su denuncia.

“Muchas gracias a todos por compartir mi publicación sobre el incompetente servicio de la empresa Movistar y a los que me han enviado mensajes con el fin de ayudarme”, comentó el actor.