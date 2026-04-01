El actor y director peruano Antonio Arrué, reconocido por su trayectoria de más de cuatro décadas, inició la difusión de su nuevo proyecto documental titulado “La leyenda de mi pueblo”.

La producción, orientada principalmente al sector estudiantil y al público general, se encuentra disponible en YouTube con su primer episodio, centrado en Calango, distrito de Cañete.

El objetivo de la obra es explorar y rescatar relatos reales y sobrenaturales que forman parte de la idiosincrasia de las comunidades peruanas.

La propuesta narrativa de Arrué empieza con “Las Mejores Leyendas Peruanas”, sigue con “Las Mejores Leyendas Latinoamericanas” y finaliza con “Las Mejores Leyendas Universales”.

Diana Sánchez, tras tres asaltos armados, decidió dejar el Perú y regresar solo con un nuevo reto: "Yo soy". Al hablar de su crecimiento y la lucha detrás de cámaras, comparte que este programa le permite ver los sueños de muchos, convirtiendo el miedo en una nueva oportunidad.

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El director, cuya carrera incluye participaciones en producciones televisivas como "Natacha", "Graffiti" y más, destacó el proceso de producción detrás de este lanzamiento.

“Son cinco años que me tomó realizar este trabajo. Lo visioné y estoy satisfecho con el resultado. Buscamos reforzar nuestra identidad conociendo y reconociendo nuestras raíces, tradiciones y herencia”, afirmó.

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