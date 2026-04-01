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Con esta iniciativa, el realizador busca consolidar un espacio de consulta digital que sirva como herramienta educativa para el reconocimiento de la herencia cultural del Perú y el mundo | Foto: Difusión
Con esta iniciativa, el realizador busca consolidar un espacio de consulta digital que sirva como herramienta educativa para el reconocimiento de la herencia cultural del Perú y el mundo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor y director peruano Antonio Arrué, reconocido por su trayectoria de más de cuatro décadas, inició la difusión de su nuevo proyecto documental titulado “La leyenda de mi pueblo”.

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