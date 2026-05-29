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Esta producción cinematográfica representa el debut formal en el cine de la empresa Del Barrio Producciones | Foto: Difusión
Esta producción cinematográfica representa el debut formal en el cine de la empresa Del Barrio Producciones | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El elenco de la película peruana “Amando a Amanda” participará, este sábado 30 de mayo a las 4:00 p.m., en una toma de fotos con sus seguidores en el centro comercial Minka, ubicado en el Callao, tras su estreno el pasado jueves 28 de mayo.

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