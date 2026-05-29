El elenco de la película peruana “Amando a Amanda” participará, este sábado 30 de mayo a las 4:00 p.m., en una toma de fotos con sus seguidores en el centro comercial Minka, ubicado en el Callao, tras su estreno el pasado jueves 28 de mayo.

La actividad gratuita reunirá a los actores, mariachis y personajes de la película, con el propósito de celebrar su estreno en la pantalla grande y agradecer personalmente a quienes vieron el filme.

Como antesala a este evento, los actores Gianella Neyra y Noah Martínez recorrieron los complejos de Cinemark y Cineplanet en San Miguel para interactuar con los espectadores.

Esta película marca el debut cinematográfico de Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, realizada en colaboración con AV Films y Jeysis, y distribuida por BF Distribution, bajo la dirección de Ani Alva Helfer.

Después del fenómeno de taquilla de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la actriz vuelve a protagonizar una comedia de la directora Ani Alva Helfer, en cartelera desde hoy.

“Estamos muy felices y agradecidos por la increíble acogida del público. Ver las salas llenas, escuchar las risas y sentir cómo la gente conecta con la historia es realmente emocionante para todos nosotros”, dijo Alexander.

Además de los ya mencionados, el largometraje cuenta con un elenco nacional e internacional integrado por Giovanni Ciccia, Rodrigo Sánchez Patiño, Fiorella Díaz, Nacho Di Marco, Valentina Saba y Raúl Suazo.

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