La comediante pidió que las nuevas autoridades electas tomen acciones concretas para frenar a la inseguridad ciudadana | Foto: Instagram
La comediante pidió que las nuevas autoridades electas tomen acciones concretas para frenar a la inseguridad ciudadana | Foto: Instagram
Por Redacción EC

La actriz cómica Zelma Gálvez fue víctima de un violento asalto el pasado martes 30 de junio a las 5:50 p. m. en La Victoria, luego de que un delincuente la interceptara dentro de su propio vehículo mientras revisaba una dirección en la avenida 28 de Julio.

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