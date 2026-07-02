La actriz cómica Zelma Gálvez fue víctima de un violento asalto el pasado martes 30 de junio a las 5:50 p. m. en La Victoria, luego de que un delincuente la interceptara dentro de su propio vehículo mientras revisaba una dirección en la avenida 28 de Julio.

El asaltante sorprendió a la artista por la ventana del automóvil, donde le jaló el cabello y forcejeó con ella para arrebatarle su teléfono celular. Al intentar resistirse al robo, Gálvez recibió golpes por parte del atacante, lo que posteriormente le causó dolores en la espalda debido al esfuerzo físico.

Tras el incidente, la actriz, quien padece de diabetes, manifestó haber quedado en un severo estado de shock y con temblores en el cuerpo.

“Estaba insegura en una dirección, estaba revisando mi teléfono, sobreparé por La Victoria, por 28 de Julio y un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos. Yo lo golpeé, él me empujó y se llevó mi celular”, relató la comediante.

Inmediatamente después del altercado, la víctima dijo que realizó una maniobra en U con su vehículo para dirigirse a la dependencia policial más cercana. Aunque inicialmente fue derivada a otra sede, Gálvez logró sentar la denuncia.

En el lugar, la actriz constató que los efectivos policiales carecían de conocimiento sobre cómo proceder ante estos casos, por lo que tuvo que exigirles que la asistieran para concretar el bloqueo de su dispositivo y de sus aplicaciones financieras.

Pese a los inconvenientes y la falta de protocolos de orientación, las entidades bancarias con las que trabaja respondieron a tiempo, impidiendo que los asaltantes realizaran retiros de dinero o movimientos sospechosos en sus cuentas.

“Con la cantidad de teléfonos que roban al día, ya debería haber una información acerca de cómo ayudar al ciudadano de a pie que sufre este tipo de agresión“, cuestionó Gálvez ante la falta de preparación policial.

Finalmente, la actriz, quien posee más de tres décadas de trayectoria y debió asistir a un compromiso laboral esa misma noche a pesar de lo ocurrido, sugiriendo a la población a mantener una cartilla con los números de emergencia fuera de sus pertenencias.

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