La exconductora de televisión, Giovanna Valcárcel, fue acusada de estafa por una pareja de esposos, Milly Fonse (peruana) y Juan Padrón (cubano), quienes señalan haberle entregado dinero por un departamento que no recibieron.

Y es que, los denunciantes, quienes residen en Miami y compartían una relación de amistad con Valcárcel, aseguran haber entregado cerca de cincuenta mil dólares a la figura pública como parte de pago por un inmueble en San Miguel.

Sin embargo, afirmaron en ‘Magaly TV’ que Valcárcel se niega a devolver el dinero, pactado en un acuerdo verbal, pese a que la propiedad nunca les fue entregada.

A su vez, Milly y Juan relató que la confianza en Valcárcel, reforzada por notoriedad pública, había sido un motivo importante para concretar la operación sin formalizar documentos.

“Yo creo que la confianza nos traicionó. Nosotros somos gente que confiamos muy rápido”, lamentó Padrón. Su esposa, Milly, se sumó a la decepción, añadiendo que creyeron que, siendo una persona conocida, el trato sería seguro.

Estos son los vouchers que presentaron los esposos

El acuerdo, según los esposos, comenzó cuando Valcárcel les ofreció la propiedad de manera casual. A partir de ahí, comenzaron a depositar mil dólares mensuales y otros montos para cubrir la hipoteca y mantenimiento, dejando el saldo pendiente.

Pero, los problemas surgieron cuando, al solicitar formalizar la compra con documentos, Giovanna habría comenzado a evadirlos, lo que motivó a la pareja a solicitar la devolución del dinero mediante cartas notariales.

¿Cuál fue la defensa de Giovanna Valcárcel?

Por su parte, Giovanna Valcárcel respondió a la acusación de estafa, admitiendo que el acuerdo fue de palabra, pero que, los esposos se habrían retractado de comprarlo, decisión que la perjudicó.

Según su versión, la pareja comunicó su decisión de no continuar con la compra “de la noche a la mañana”, generando una pérdida de tiempo al haber retirado el departamento del mercado para ellos.

Giovanna Valcárcel, desde el departamento en disputa, se defiende de las acusaciones

“Tonto, trato de palabra. Esto es un terreno que me ha costado a mí (...) Con estos mil dólares mensuales (que me depositaban), no he ido a comer o a bailar, esa plata entraba al banco”, señaló.

Valcárcel indicó que ahora solo busca llegar a un acuerdo, mientras la pareja optó por iniciar acciones legales. “Si cree que vamos a perder 50 mil dólares, vamos a aplicar todo el peso de la ley”, sentenciaron.

