Adal Ramones y la triste revelación que hizo sobre su encuentro con Luis Miguel

En conversaciones con Adela Micha, en el programa "La Saga", Adal Ramones recordó la última entrevista que le hizo a Luis Miguel en el 2003 y dijo que vio al astro mexicano "muy solo y triste".

"Es muy chido. Muy solo. Pobre, lo vi muy solo… Yo creo que sí (es muy solitario). La vibra de Luis Miguel siempre ha sido así… Yo sí creo que ha de ser muy difícil confiar en tu equipo de gente. Él viaja solo, sin amigos", contó Adal Ramones.

►Luis Miguel: Sergio, hermano menor del cantante, reaparece en reunión familiar



Asimismo, Adal Ramones señaló que tuvo la posibilidad de volver a encontrarse con el intérprete de “Cuando calienta el sol”, pues un amigo suyo contrató a Luis Miguel para un concierto en Costa Rica y le pidió que vaya para hablar con el cantante, pues lo vio muy solo.

En la entrevista que Adal Ramones le hizo a Luis Miguel le preguntó cuál sería su deseo de Navidad y el intérprete respondió "volver a ver a mi madre".

En la misma entrevista, el astro mexicano también habló sobre su necesidad de hacer música y el poder de la misma como una herramienta para expresarse.

"Yo necesito de la música, yo necesito de ¡cantar! yo necesito cantar porque es una terapia para mí, todas las frustraciones personales de cosas que no he podido cambiar, más que nada, de mi familia… de cambiar situaciones que están fuera de mis manos, y que hubiera preferido que fueran diferentes, mi única forma de desahogo es cantando por eso me gusta tanto hacerlo y lo ¡necesito tanto!", reveló el cantante.