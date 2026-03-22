El comediante mexicano Adal Ramones anunció su regreso a Lima para este 2026 con su nuevo espectáculo “Viajando sin maleta”, una propuesta de humor en vivo que promete llegar cargado de humor y reflexiones. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

El espectáculo se realizará el próximo sábado 23 de mayo en el Teatro Canout de Miraflores. Este evento forma parte de su gira internacional, con la que recorrerá diversas ciudades de Latinoamérica llevando su característico estilo de comedia.

Para este evento, Adal Ramones combina humor, anécdotas personales y reflexiones sobre la vida cotidiana, en un formato cercano y dinámico que busca generar una conexión directa con el público. A través de historias espontáneas e improvisación, el mexicano interactúa con los asistentes.

Adal ramones en Lima

Durante el monólogo, el artista aborda situaciones comunes como viajes inesperados, recuerdos familiares y momentos absurdos del día a día, transformándolos en relatos llenos de humor. La propuesta también plantea una mirada ligera sobre las experiencias que las personas acumulan a lo largo de la vida.

“Viajando sin maleta” se presenta como una experiencia que va más allá del stand-up tradicional, ya que mezcla entretenimiento con mensajes sobre la importancia de soltar cargas emocionales y disfrutar el presente.

Con más de tres décadas de carrera y el éxito de programas como “Otro Rollo”, Adal Ramones se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en español. Además, acumula miles de seguidores en Perú, donde ofrecerá un Meet & Greet disponible en Teleticket.

Adal Ramones volverá a Perú con un show fiel a su estilo en el Teatro Canout de Miraflores. (Foto: Difusión)

De esta manera, se confirmó que el espectáculo de Adal Ramones se realizará el próximo sábado 23 de mayo en el teatro Canout de Miraflores. El show iniciará a las 9 p.m. y las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.