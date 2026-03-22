Resumen

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Adal Ramones volverá a Perú con un show fiel a su estilo en el Teatro Canout de Miraflores. (Foto: Instagram / Adal Ramone)
Adal Ramones volverá a Perú con un show fiel a su estilo en el Teatro Canout de Miraflores. (Foto: Instagram / Adal Ramone)
Por Redacción EC

El comediante mexicano Adal Ramones anunció su regreso a Lima para este 2026 con su nuevo espectáculo “Viajando sin maleta”, una propuesta de humor en vivo que promete llegar cargado de humor y reflexiones. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

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