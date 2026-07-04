La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó su representante a medios estadounidenses.

Por otro lado, inmediatamente después de la boda, las pantallas gigantes ubicadas a la entrada del recinto mostraron la leyenda “Recién Casados” (JusT&T Married), en referencia a las iniciales de los novios, confirmando durante la tarde su matrimonio al mundo.

El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

La ceremonia, oficiada por el actor Adam Sandler, no contó con damas de honor ni padrinos. Los únicos acompañantes de honor fueron Austin Swift, hermano de la intérprete, y Jason Kelce, hermano del deportista.

El rol de Sandler, de 59 años, se debe a su amistad cercana con los novios, especialmente tras trabajar recientemente con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, quien apareció en la película de 2025 "Happy Gilmore 2″.

Asimismo, Taylor y Travis vistieron trajes de Christian Dior Alta Costura diseñados por Jonathan Anderson, combinados con calzado a medida de Christian Louboutin y joyería Cartier.

Taylor Swift y Travis Kelce confirman su compromiso con emotiva publicación

Las celebraciones comenzaron la noche previa con una cena de ensayo en el Teatro Infosys, a la que asistieron familiares y amigos cercanos como Selena Gomez, Mariska Hargitay, Bradley Cooper, Jack Antonoff y Lena Dunham.

Previo al evento, el representante de la ganadora del Grammy confirmó que la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas previo a su boda.

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