La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó su representante a medios estadounidenses.
La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó su representante a medios estadounidenses.
Por otro lado, inmediatamente después de la boda, las pantallas gigantes ubicadas a la entrada del recinto mostraron la leyenda “Recién Casados” (JusT&T Married), en referencia a las iniciales de los novios, confirmando durante la tarde su matrimonio al mundo.
La ceremonia, oficiada por el actor Adam Sandler, no contó con damas de honor ni padrinos. Los únicos acompañantes de honor fueron Austin Swift, hermano de la intérprete, y Jason Kelce, hermano del deportista.
El rol de Sandler, de 59 años, se debe a su amistad cercana con los novios, especialmente tras trabajar recientemente con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, quien apareció en la película de 2025 "Happy Gilmore 2″.
Asimismo, Taylor y Travis vistieron trajes de Christian Dior Alta Costura diseñados por Jonathan Anderson, combinados con calzado a medida de Christian Louboutin y joyería Cartier.
Taylor Swift y Travis Kelce confirman su compromiso con emotiva publicación
Las celebraciones comenzaron la noche previa con una cena de ensayo en el Teatro Infosys, a la que asistieron familiares y amigos cercanos como Selena Gomez, Mariska Hargitay, Bradley Cooper, Jack Antonoff y Lena Dunham.
Previo al evento, el representante de la ganadora del Grammy confirmó que la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas previo a su boda.
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