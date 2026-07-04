El rol de Sandler, de 59 años, responde a un vínculo de amistad con Taylor Swift y Travis Kelce | Foto: AFP / Composición EC
El rol de Sandler, de 59 años, responde a un vínculo de amistad con Taylor Swift y Travis Kelce | Foto: AFP / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó su representante a medios estadounidenses.

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