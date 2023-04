Adamari López ya no estarán en las mañanas de Telemundo. El pasado jueves 6 de abril, los fanáticos de la ex de Luis Fonsi se mostraron sorprendidos luego que la cadena de internacional anunciara en un comunicado que la actriz quedaba fuera del matutino “Hoy”, en el que estuvo al frente por casi 11 años.

Ante la sorpresa generada por el anuncio, Adamari López se pronunció durante el cierre del programa “Hoy Día” de este viernes.

En un video proyectado en el matutino, la reconocida figura de televisión comunicó formalmente que su retiro de la cadena se debió a un acuerdo al que la empresa y ella llegaron.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, inició la también actriz.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, agregó.

Adamari dijo estar agradecida con el equipo que la acompañó durante estos años, quienes fueron piezas claves en su desarrollo como profesional y dijo tener la certeza que tendrán nuevas oportunidades para coincidir.

“Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar”, acotó.

Al final de su mensaje, la famosa presentadora destacó que continuará trabajando para ofrecerle a sus seguidores lo mejor de sí misma.

“Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho”, terminó.