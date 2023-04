Las recientes declaraciones de Gerard Piqué en el programa de Gerard Romero donde cuestionó a su expareja Shakira y criticó al público latino no han caído para nada bien a diversos personajes del mundo del espectáculo, entre ellos, la presentadora puertorriqueña Adamari López, quien no dudó en salir en defensa de la colombiana.

La presentadora de televisión se ha declarado team Shakira en sus recientes declaraciones y no tuvo reparos en dedicarle un duro mensaje al exfutbolista español, quien tuvo una dura crítica hacia la canción con Bizarrap que presentó hace algunas semanas.

“¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?”, expresó Piqué en la entrevista. Cabe señalar que la frase ha sido señalada como una forma de victimización del exfutbolista, según los fans de Shakira en redes sociales.

¿Qué dijo Adamari López?

Tras lo dicho por Gerard Piqué, la presentadora del programa “Hoy Día” de Univisión alzó su voz y se solidarizó con Shakira pues ella también ha pasado por mediáticas separaciones; sin embargo, aseguró que Piqué no es coherente con sus declaraciones.

“Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras, y él no es coherente, porque en algún momento a lo mejor no tiró beef de la manera que hace Shakira, porque lo que hace son canciones, pero lo que le hizo a ella también la pudo llevar a ella al suicidio”, señaló la presentadora de Telemundo.

Asimismo, señaló que quizás para Piqué la mejor manera de decirlo fue a través del mensaje en el que se refirió a todo un continente. “Es una manera muy linda para él decirlo de esa forma, tirándole todo el ‘beef’ a Shakira sin él tomar parte de las consecuencias”, agregó.

Carta de despedida de Shakira

Tras confirmarse que Shakira y sus hijos viajaron fuera de España para establecerse en otro país y empezar una nueva vida, la cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para despedirse de Barcelona, ciudad donde vivió gran parte de su vida al lado del exfutbolista Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, escribió Shakira en su publicación.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, añadió la colombiana.