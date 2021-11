A poco de cumplirse medio año de su separación con Toni Costa, la actriz y conductora Adamari López brindó una sincera entrevista al programa “Al Rojo Vivo”, donde habló sobre cómo se siente tras su ruptura con el bailarín español.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija”, dijo al inicio de la entrevista.

“¿Qué es mi mayor preocupación? Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora mismo que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar, ¿por qué no prevenir que nuestros hijos más adelante presenten a lo mejor algún trastorno que se pudo haber evitado con una decisión mejor tomada?”, explicó.

Respecto a las razones que llevaron a ponerle fin a un romance, Adamari afirmó que se trató de problemas cotidianos que fueron desgastando el amor. “A lo mejor simples y cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo”, afirmó.

Además, la actriz de exitosas telenovelas confirmó que su rompimiento con Toni es “definitivo”. “En ese planteamiento pues yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y al no pasar pues entonces mejor tomamos caminos diferentes”.

Sin embargo, la presentadora de “Hoy” dejó en claro que tanto para ella como para su expareja su prioridad siempre será la hija que tienen en común.

“Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar; pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta”, agregó.

Al ser consultada sobre si desea enamorarse nuevamente, Adamari respondió: “Yo creo que este no es el momento para pensar en eso, creo que este es un momento de seguir enfocada en fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo y si eso se da más adelante se dará, pero ahora no estoy pensando en eso”, respondió la mamá de Alaïa.

