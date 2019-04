Adamari López y Toni Costa: La historia de amor de la actriz y el bailarín

Adamari López y Toni Costa están por cumplir ocho años juntos y esto los ha convertido en una de las parejas más estables del medio. Durante todo este tiempo, la conductora y el bailaron han compartido a través de las redes sociales sus momentos más felices y también aquellos difíciles que puede vivir una familia.

Hace unos días, la conductora de Telemundo hizo noticia al tener un encuentro con su ex esposo Luis Fonsi en el programa “Un nuevo día”. Este frente a frente fue único, ya que ambos se mostraron muy tranquilos y profesionales después de todo lo que sucedió con el fin de su matrimonio.

Este encuentro generó gran expectativa, tanto que Toni Costa el novio de Adamari López y padre de su hija, se pronunció al respecto: “Lo que no fue en mi año, no me hace daño. Son dos personas adultas que compartieron su vida fueron importantes una para la otra y yo no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer. Yo no puedo hacer tanto al respecto, no me afecta”, expresó el bailarín en el programa “Despierta América” de Univisión.



Sin duda, la relación que existe entre la presentadora boricua y el bailaron español es único y demuestra la solides de su amor. Conoce más sobre el bonito romance de Adamari López y el Toni Costa.



¿Cómo se conocieron?

La pareja se conoció en el 2011 cuando hicieron equipo en el concurso ‘Mira quién baila’. En ese entonces Adamari López tenía 40 años y Toni Costa tenía 15 años menos que ella, pero a pesar de la edad, empezó a nacer una hermosa amistad que poco a poco se iba haciendo más solidad.



El amor inició con un tango, la pareja tuvo que bailar este sensual ritmo en una de las galas. La química que existía se pudo notar con cada uno de sus pasos de baile, pero al final, un beso fue el inicio de esta historia de amor que siempre negaron e incluso, la conductora se refirió al respecto.



"Creo que tenemos muy buena química. Creo que ha habido esa misma química y ese mismo entusiasmo con Liván, con Danilo. No entiendo por qué armar tanto lío. (Toni) es un hombre guapo, talentoso, ¿qué más quieren que les diga?", respondió al programa Sal y Pimienta cuando le preguntaron directamente si tenía una relación con el español.



Semanas después, la pareja fue captada realizando diversas actividades juntos, así que no pudieron seguir negando la relación que habían iniciado. En una reciente entrevista, Adamari comentó que Toni la conquistó por su buen sentido del humor, pues se divertía mucho con él, le encantaba su forma de bailar y de moverse en el escenario.



Cuando deciden estar juntos llegó el deseo de convertirse en madre y entonces acudieron a varios tratamientos y ninguno había dado resultado y esa situación hizo que la pareja tuviera algunos problemas y al respecto, Adamari comentó lo siguiente:



“Fueron semanas difíciles en las que yo estaba poco tolerante, peleaba por cosas tontas, cualquier cosa me parecía mal y esa fue una época muy difícil para mí”, dijo.



Pero después de esa situación tan complicada la pareja decidió relajarse y olvidar el tema y justo cuando menos lo esperaron, Alaia llegó a su vida y fue una etapa que ambos disfrutaron al máximo pues en realidad sí querían ser padres.



Otro de los momentos más intensos que vivió la pareja fue cuando se comprometieron, sin embargo, todavía no tienen una fecha para la boda pues creen que el compromiso debe ser todos los día y lo que no quieren es dejar de luchar por su amor.



No cabe duda que la historia de amor de Adamari López y Toni Costa es único e inigualable. La llegada de la pequeña Alaia ha sido la mayor bendición que han tenido y se sienten agradecidos por la preciosa familia que han logrado construir.