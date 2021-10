Adele dijo que grabó su cuarto álbum para explicar su divorcio a su hijo pequeño, mientras la cantante se prepara para hacer su regreso musical.

En lo que la revista Vogue dijo que era su primera entrevista en cinco años, la cantautora británica describió el disco, que sigue a su ganador del Grammy en 2015 “25″, como “sensible”.

La cantante de 33 años, que se separó del ejecutivo Simon Konecki, aparece en las portadas de noviembre de Vogue y British Vogue, una primicia para la revista de moda, con entrevistas independientes para ambas ediciones.

“Simplemente sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad”, dijo Adele a British Vogue, refiriéndose a su hijo de nueve años, Angelo.

“A veces le hacía muy infeliz. Y eso es una verdadera herida para mí que no sé si podré curar algún día”.

Adele, que ha bautizado sus tres álbumes con el nombre de edades emblemáticas - “19″, “21″ y “25″-, ha cosechado un éxito estratosférico con baladas como “Someone Like You” y “Hello”, en las que canta sobre rupturas y arrepentimientos.

“Es sensible para mí, este disco, simplemente por lo mucho que me gusta”, dijo Adele a Vogue. El martes, Adele publicó un breve videoclip de su próximo sencillo “Easy On Me”, que se publicará el 15 de octubre.

Adele, que vive enfrente de Konecki y comparte la custodia de su hijo con él, también se refirió a su pérdida de peso, que había sido noticia.

“Mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera. No es sólo ahora. Entiendo que sea un shock”, dijo. “Entiendo por qué algunas mujeres especialmente se sintieron heridas. Visualmente representé a muchas mujeres. Pero sigo siendo la misma persona”.

