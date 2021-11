Desde el inicio de su carrera, la británica Adele supo lo que significaba que la gente hable de su cuerpo, de su peso; de su aspecto. Algo en lo que la única persona que tiene algo que decir es ella misma. Por estas épocas, ante el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “30″, este tema vuelve a hacer noticia. Eventualmente, el tema surge en entrevistas como la que le hizo Oprah Winfrey.

El 2008 fue el año en que Adele se dio a conocer a nivel mundial. En esa ocasión, durante una sesión de fotos para la revista Glamour, habló sobre los estereotipos de belleza en Estados Unidos. “Nunca vas a complacer a todos, entonces, ¿cuál es el punto? Mira a Nicole Richie. Cuando se dio a conocer con ‘The Simple Life’, dijeron que tenía que perder peso. Luego dijeron ‘oh, eres demasiado delgada’. Si alguien le dijera que pierda peso, respondo ‘¡vete a la m****!’ y luego lo despido”.

La cantante británica Adele realiza unos pasos de baile sobre la alfombra mojada de los Mercury Music Awards en el centro de Londres el 9 de septiembre de 2008. Foto: Max Nash para AFP.

Para el 2011, Adele ya era una estrella consagrada con victorias en múltiples premiaciones, donde destacaron los dos Grammy que se llevó por aquel entonces. Pero aun así el tema de su peso continuaba como tema de conversación. Ella comentó, en conversación con la revista Rolling Stone, que su negocio no era exhibir el cuerpo, sino cantar. “No hago música para los ojos, hago música para los oídos”.

La carrera de Adele jamás dejó de crecer. En 2012, su trabajo en el álbum “21″ se llevó seis premios Grammy, incluyendo Álbum del año y Mejor canción del año por “Rolling in the Deep”. Además, ese año nació su hijo Angelo Adkins, resultado de su matrimonio con Simon Pero eso no detuvo a quienes continuaban burlándose de la cantante, para ese entonces una de las mujeres más acaudaladas del Reino Unido.

La cantante británica Adele sostiene los premios Grammy a la Mejor Artista Revelación y a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por "Chasing Pavements durante la 51a entrega anual de los premios Grammy celebrada en el Staples Center de Los Ángeles, el 8 de febrero de 2009. Foto: Valerie Macon para AFP.

“Leí un comentario en YouTube que pensé que me molestaría: “piloto de pruebas de pasteles”. Pero siempre he sido de talla 14 a 16 y estado bien con ello. Solo perdería peso si eso afectara mi salud o mi vida sexual, lo cual no ocurre”, había contado justo un año antes al autor Chas Newkey-Burden, autor de “Adele: la biografía”.

Ser exitosa no ha evitado que las personas, otros famosos como ella, crean sentirse con derecho a comentar sobre su cuerpo. “Está un poco gorda, pero tiene un rostro hermoso y una voz divina” es lo que, por ejemplo, dijo sobre ella el diseñador Karl Lagerfeld; palabras que fueron criticadas por los seguidores de la cantante, por lo cual el modisto se disculpó. Adele, si bien no mencionó directamente lo dicho por Lagerfeld, un día después de lo dicho por el diseñador la revista People publicó una entrevista con ella donde habla de su imagen corporal, que va en la línea con sus declaraciones de años previos.

Adele llega a los MTV Video Music Awards (VMA) 2011 el 28 de agosto de 2011 en el Noika Theatre en el centro de Los Ángeles, California. Foto: Frederic J. Brown para AFP.

“Perdería peso si es que fuese una actriz y tuviese que interpretar un rol donde se supone que seas 20 kilos más ligera, pero el peso no tiene nada que ver con mi carrera. Incluso cuando estaba firmando un contrato, la mayoría de la industria sabía que si alguien se atrevía a decirme que pierda peso, no estarían trabajando conmigo”, contó.

En 2013, año en el que Adele ganó el Oscar, también fue el año en el que la personalidad de la TV estadounidense Joan Rivers se burló de ella en el programa de Jay Leno. Rivers aseguró que la cantante le exigió disculparse, pero esto no ocurrió.

La cantautora británica Adele en el escenario de los BRIT Awards 2012 en Londres el 21 de febrero de 2012. Foto: LEON NEAL para AFP.

Eventualmente, Adele perdió peso, pero nunca dijo que esto se debiera a los comentarios que los demás hicieran de su cuerpo. El cambio más reciente ocurrió entre el 2020 y 2021, cuando perdió 50 kilos de peso según reveló a la revista Vogue. Ella perdió el peso por ejercitarse tres veces al día (pesas en la mañana, box en la tarde y cardio en la noche), algo que ella pudo hacer por no estar trabajando, lo cual, reconoce, no es posible para muchas personas. Eso sí, resaltó que no hizo dieta. En la antes mencionada entrevista con Oprah, Adele reveló que tomó esta rutina de ejercicios como un mecanismo de defensa ante la ansiedad que sintió luego de su divorcio en 2019 de Konecki.

En la portada de Vogue, edición de noviembre 2021.

La pérdida de peso de Adele no ha sido tomada de manera positiva por algunas personas que, como ella sabía, la criticarían de cualquier manera. También en declaraciones a Vogue, dijo que la gente que está impactada por su cambio lo está porque ella no compartió su proceso. “Están acostumbrados a que la gente documente todo en Instagram, y la mayoría de personas en mi posición harían un gran trato con una marca dietaria”.

“La gente ha estado hablando de mi cuerpo por 12 años. Solían hablar de eso antes de que perdiera peso. Pero sí, no me importa. No necesitas tener sobrepeso para ser body-positive, puedes tener cualquier forma o tamaño”, sostuvo.

Adele en 2021, en una foto publicada en su cuenta Instagram.

“30″, el cuarto álbum de estudio de Adele, está disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music, etc.

