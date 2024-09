La muerte del humorista Rodolfo Carrión, conocido como Felpudini, ha conmocionado al mundo del entretenimiento, entre ellos al actor Adolfo Chuiman, que compartió numerosos momentos en televisión y teatro junto al comediante. De ese modo, el intérprete se mostró profundamente afectado por la pérdida de su amigo, a quien consideraba un hermano, expresando inmenso dolor y tristeza.

“Era mi hermano, se fue mi hermano. Yo estoy destrozado” , expresó el actor, visiblemente conmovido, durante una entrevista con Infobae Perú. Chuiman reveló que tuvo la oportunidad de ver a Felpudini por última vez dos días antes de su fallecimiento. “Justo me estoy yendo al velatorio”, dijo el intérprete, quien estaba camino al velatorio de su amigo cuando respondió la llamada.

“Son cosas del destino, dos días antes de que fallezca vino a mi casa. Sí, lo noté mal, conversamos, no podía hablar bien”, relató. Según Chuiman, Felpudini trató de restarle importancia a su estado de salud, pero él percibía su deterioro. “Él me decía, ‘estoy bien’, pero yo lo notaba mal, se fue hasta manejando” , recordó con pesar. Durante ese último encuentro, Chuiman se comprometió a visitarlo nuevamente junto con Elmer Alfaro, conocido como Machucao, quien iba a llegar de Estados Unidos.

“Le dije, anda a tu casa, yo voy con Machucao, que va a venir de Estados Unidos en estos días. Me comprometí a volverlo a ver con él, en ese lapso se fue”, comentó, lamentando que no tuvieron la oportunidad de concretar ese plan. “Vamos, está mal”, recordó haberle dicho a Machucao, sin imaginar el triste desenlace de su amigo. “Él fue a despedirse de mí cuando fue a mi casa”, reflexionó Chuiman, profundamente afectado.

La conexión entre ambos artistas trascendía lo laboral. “Tengo muchos recuerdos con él, pasamos muchas cosas en “Risas y Salsa”. También he trabajado en teatro con él. Ahí nos encontramos, nos hicimos patas (amigos), hermanos. Hicimos drama los dos, luego comedia”, recordó el actor de “Al Fondo Hay Sitio”, haciendo un recorrido por los años de complicidad y camaradería que compartieron. Con evidente resignación, agregó: “Por algo el señor ha querido esto”.

¿Qué decía Felpudini sobre su lucha contra el cáncer?





En una de sus últimas entrevistas con El Comercio, reveló sus sentimientos sobre el diagnóstico: “Cuando me dijeron que tenía cáncer, me afectó, pero no de manera tan profunda. Nunca pregunté cuánto tiempo de vida me queda porque no quiero establecer límites que condicionen mi existencia”.

A lo largo de sus últimas apariciones en televisión, Carrión se mostró despreocupado ante la muerte, sugiriendo una resignación ante su situación. En Magaly TV, comentó con una mezcla de humor y reflexión: “¿Para qué pensar en la muerte si ya está en la esquina? Está haciendo esto”, mientras hacía un gesto de saludo con su mano derecha, “diciendo ‘te espero’”.

Sin embargo, también mantuvo un espíritu de lucha, expresando su determinación en la pelea contra la enfermedad. En la misma entrevista con El Comercio, afirmó: “Los tumores se han reducido en un 50%. Estamos en la pelea para ver quién gana. Estoy seguro de que voy a ganar” . Su legado y su inquebrantable espíritu continuarán inspirando a quienes lo recordarán con cariño.

¿De qué falleció Rodolfo Carrión “Felpudini”?





Rodolfo Carrión, el querido actor y comediante conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una ardua batalla contra el cáncer. A lo largo de su exitosa carrera, Carrión formó parte de numerosos programas humorísticos en la televisión peruana, siendo recordado especialmente por su participación en “Risas y salsa” y “El wasap de JB”. El velorio del comediante se llevará a cabo en el Centro Cultural CAFAE, ubicado en la avenida Petit Thouars N.º 493, en Lima.

En sus últimos días, Felpudini dictó talleres de actuación en el Teatro Jade, un espacio cultural que pertenecía a su amigo Efraín Aguilar. Sin embargo, la salud del comediante se deterioró drásticamente después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón terminal en enero de 2024. Ante la falta de tratamientos efectivos, fue sometido a una cura experimental en la Clínica Ricardo Palma.

Felpudini pasó sus últimos días en el distrito de San Miguel, en Lima, rodeado del cariño de su hermana Gladys y sus sobrinos. En su vida personal, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 tras luchar contra el cáncer de mama, una pérdida que dejó una huella profunda en la vida de Carrión. No tuvo hijos.