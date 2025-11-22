El cantante peruano Karlos Terrones, conocido como “El Jeque de la Salsa”, afirmó que el salsero Eddie Santiago habría rechazado la idea de realizar una colaboración y entrevista con su colega Willie González, quien, hace algunas semanas, le expresó sus mejores deseos de salud, proponiendo un acercamiento musical.

“Me llamó Osvaldo Pichaco, manager de Eddie Santiago, para decirme que está muy molesto por lo que ha dicho Willie. Su llamada era para aclarar que esa entrevista no se dará, ni harán cosas juntos”, dijo Terrone.

Para luego añadir: “Willie lo atacó, aduciendo que la carrera musical de Eddie fue gracias a él. Eddie es un caballero, nunca respondió, nunca le gustó la polémica y siguió su carrera”.

A su ve, el Jeque de la Salsa comentó que su amistad con Eddie Santiago comenzó hace décadas y que recientemente han estado en contacto debido a la salud del cantante puertorriqueño, además de compartir el mismo mánager.

Tras ello, Karlos confirmó el regreso de Santiago a los escenarios el 7 de diciembre, junto con una gira mundial del Gran Combo de Puerto Rico y Niche, donde Eddie será el invitado especial como símbolo de la salsa romántica

Finalmente, el Jeque informó que este 22 de noviembre se presentará en el festival “Salsa Cumbiando”, en el estadio municipal de San Luis, junto a Zaperoko, Armonía 10 y La Única Tropical.

