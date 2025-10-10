Leslie Quiroga, hija de Lucho Quiroga, uno de los dueños de Agua Marina, se pronunció por primera vez tras el ataque a balazos que sufrió su padre y otros miembros del grupo durante un concierto en Chorrillos, el miércoles 8 de octubre.

En sus redes sociales, Leslie informó que su padre, quien recibió dos impactos de bala , uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo, se encuentra “estable y fuera de peligro” en la clínica Maison de Santé.

Tras ello, pidió a familiares y seguidores que continúen orando por la pronta recuperación del músico y demás afectados en el “terrible suceso”. “Continuemos orando por cada uno de los afectados en este terrible suceso”, solicitó.

A su vez, en declaraciones a la prensa, e l médico Carlos Navarro, confirmó la estabilidad del músico, precisando que, afortunadamente, los proyectiles no comprometieron ningún órgano vital , por lo que no necesitará una cirugía .

Leslie Quiroga sobre el estado de su padre, Lucho Quiroga

Respecto a Manuel Quiroga, hermano de Lucho y también herido de bala, el galeno indicó que está fuera de peligro, aunque se le ha programado una limpieza quirúrgica debido a su herida.

Los otros dos músicos afectados, Wilson Ruiz y César More, también permanecen hospitalizados, pero con reportes de que se encuentran fuera de peligro.