Leslie Quiroga, hija de Lucho Quiroga, uno de los dueños de Agua Marina, se pronunció por primera vez tras el ataque a balazos que sufrió su padre y otros miembros del grupo durante un concierto en Chorrillos, el miércoles 8 de octubre.
En sus redes sociales, Leslie informó que su padre, quien recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo, se encuentra “estable y fuera de peligro” en la clínica Maison de Santé.
Tras ello, pidió a familiares y seguidores que continúen orando por la pronta recuperación del músico y demás afectados en el “terrible suceso”. “Continuemos orando por cada uno de los afectados en este terrible suceso”, solicitó.
A su vez, en declaraciones a la prensa, el médico Carlos Navarro, confirmó la estabilidad del músico, precisando que, afortunadamente, los proyectiles no comprometieron ningún órgano vital, por lo que no necesitará una cirugía.
Respecto a Manuel Quiroga, hermano de Lucho y también herido de bala, el galeno indicó que está fuera de peligro, aunque se le ha programado una limpieza quirúrgica debido a su herida.
Los otros dos músicos afectados, Wilson Ruiz y César More, también permanecen hospitalizados, pero con reportes de que se encuentran fuera de peligro.
