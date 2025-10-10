Además, el personal médico aseguró que no será necesaria una intervención quirúrgica para el artista | Foto: Difusión
Además, el personal médico aseguró que no será necesaria una intervención quirúrgica para el artista | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

Leslie Quiroga, hija de , uno de los dueños de , se pronunció por primera vez tras el ataque a balazos que sufrió su padre y otros miembros del grupo durante un concierto en Chorrillos, el miércoles 8 de octubre.

En sus redes sociales, Leslie informó que su padre, quien recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo, se encuentra “estable y fuera de peligro” en la clínica Maison de Santé.

CONOCE MÁS: Rodrigo González y Gigi Mitre explotan contra el Gobierno por ataque a Agua Marina: “¡No funcionan!”

Tras ello, pidió a familiares y seguidores que continúen orando por la pronta recuperación del músico y demás afectados en el “terrible suceso”. “Continuemos orando por cada uno de los afectados en este terrible suceso”, solicitó.

A su vez, en declaraciones a la prensa, el médico Carlos Navarro, confirmó la estabilidad del músico, precisando que, afortunadamente, los proyectiles no comprometieron ningún órgano vital, por lo que no necesitará una cirugía.

Leslie Quiroga sobre el estado de su padre, Lucho Quiroga
Leslie Quiroga sobre el estado de su padre, Lucho Quiroga
MÁS INFORMACIÓN: Kandavu y productores peruanos exigen “acciones firmes” para frenar ola de extorsiones

Respecto a Manuel Quiroga, hermano de Lucho y también herido de bala, el galeno indicó que está fuera de peligro, aunque se le ha programado una limpieza quirúrgica debido a su herida.

Los otros dos músicos afectados, Wilson Ruiz y César More, también permanecen hospitalizados, pero con reportes de que se encuentran fuera de peligro.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC