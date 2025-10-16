A una semana del violento atentado armado que sufrió Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, los miembros fundadores Luis y Manuel Quiroga, quienes resultaron heridos de bala, recibieron el alta médica y ahora se encuentran recuperándose en sus hogares.

“Desde el primer momento en que llegamos, cuando ingresamos por emergencia, hemos recibido todo el apoyo del personal médico y la total disposición de cada uno de ellos”, comentó Luis Quiroga, baterista de la orquesta.

Los músicos permanecieron en la clínica ‘Maison de Santé’, donde llevaron a cabo su recuperación, tras el impacto en el tórax que recibió Luis y la herida en la pierna que sufrió su hermano Manuel Quiroga.

“Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos orientara y encontrar el lugar adecuado para atender a mi hermano (Luis), que no se encontraba bien, y a mí también”, compartió Manuel, guitarrista y fundador de la reconocida orquesta.

De igual forma, hace unos días, su tecladista César More y el animador Wilson Ruiz también lograron salir con éxito de sus respectivas operaciones, tras ser atendidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Las declaraciones de los Quiroga, difundidas en redes sociales, fueron grabadas en un video promocional del centro médico, al que regresaron para agradecer su atención.

La agrupación Agua Marina sufre atentado por parte de presuntos extorsionadores, en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

La respuesta de Agua Marina tras sufrir atentado

El pasado 10 de octubre, Agua Marina emitió un comunicado en sus redes sociales, tras el atentado sufrido durante uno de sus conciertos. En el mensaje, la agrupación condenó la actitud del Estado y su tardía reacción ante el incidente.

“Un cambio en la presidencia no asegura mejoras si el país sigue bajo los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, señalaron con firmeza.

'Agua Marina' emite comunicado tras atentado durante concierto.

¿Cómo fue el atentado contra Agua Marina?

El atentado contra la orquesta Agua Marina ocurrió la noche del 8 de octubre de 2025, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, y dejó un saldo de cinco heridos, entre ellos cuatro miembros del grupo musical y un vendedor ambulante.

Agua Marina sufre atentado en Chorrillos

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon ráfagas de balas contra el escenario de la banda de cumbia desde la parte trasera del recinto. La policía encontró 27 casquillos de bala de 9 milímetros en el lugar.