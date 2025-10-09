La noche del miércoles 8 de octubre se llevó a cabo un atentado contra Agua Marina en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Tras el atentado, cuatro personas resultaron heridas: Wilson Ruiz, César More y los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Estos últimos ya se encuentran fuera de peligro, según informaron los peritos de criminalística a su saluda del centro de salud al que fueron trasladados.

Según se informó, Luis Quiroga recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax y fue trasladado a una clínica local de emergencia. Está en proceso de recuperación, pero estable. Por su parte, Manuel Quiroga habría sufrido una herida en la pierna.

Cabe resaltar que los otros afectados son el baterista César Moré y el técnico de sonido Wilson Ruiz, ambos están recibiendo atención en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, según confirmó EsSalud.

“Estos pacientes vienen recibiendo atención de emergencia en el área de Trauma Shock del hospital… Cabe indicar que previamente las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo, de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud, se les trasladó al hospital Almenara”, señala la misiva de EsSalud.

EsSalud lanzó comunicado sobre la salud de los afectados tras ataque en concierto de Agua Marina. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el pasado miércoles 8 de octubre Agua Marina sufrió un atentado durante un concierto en vivo en el Círculo Militar de Chorrillos. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario donde se encontraba la agrupación, dejando cuatro heridos.

MÁS INFORMACIÓN: PNP activa Plan Cerco tras balacera en concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos

Según informó la policía, se hallaron al menos 23 casquillos de bala, lo que confirmó el uso de un arma de ráfaga automática. Tras el atentado contra Agua Marina, la policía confirmó que se activó el ‘Plan cerco’ para capturar a los responsables del hecho.