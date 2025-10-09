Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores ‘El Ruso’, quien fue asesinado por extorsionadores en abril de este año, se solidarizó con la orquesta Agua Marina tras el ataque a balazos que sufrieron durante una presentación en Lima.

En declaraciones para el programa ‘Ocurre Ahora’ (ATV), Jaramillo manifestó su conmoción por el atentado contra el grupo de los hermanos Quiroga, pues la tragedia le recordó el asesinato de su esposo a los 40 años.

“Fue muy horrible, reviví todo lo que pasó con Paul ”, expresó la también cantante, madre del hijo de Flores, para luego denunciar que las investigaciones por el homicidio de ‘El Ruso’ se encuentran paralizadas: “No tengo noticias, el caso está en ‘stand by’” , agregó.

Carolina Jaramillo y Paul Flores

CONOCE MÁS: Gian Marco pospone sus conciertos en Perú como apoyo a Agua Marina tras feroz atentado

Además, la joven artista anunció que postergará su lanzamiento musical porque “no puede celebrar en medio de la tragedia”, confirmando su participación en una marcha contra las extorsiones y el sicariato convocada para el próximo 15 de octubre.

“Hago un llamado a todos los artistas, a que salgan con nosotros, que alcemos nuestra voz por todo lo que vivimos”, exhortó. El llamado se extendió a la ciudadanía: “Llamo también a todas las personas, a transportistas, negociantes...”.

Asimismo, en referencia al ataque sufrido por Agua Marina, Jaramillo les dedicó emotivas palabras, mostrando su indignación por la impunidad frente a extorsionadores, quienes dispararon contra el grupo, dejando cinco personas heridas.

“Me da mucha rabia que sigamos igual o peor que antes. El caso de mi esposo fue en un ómnibus en movimiento. Ahora entran a los escenarios a disparar sin importar nada ni a nadie”, comentó en declaraciones para RPP. “Tenemos un Gobierno nefasto”.

A pesar de la ferocidad del ataque, presuntamente perpetrado con una Mini Uzi de 27 milímetros, los músicos heridos, Luis y Manuel Quiroga (dueños), César More (tecladista) y Wilson Ruiz (animador), se están recuperando.

El atentado contra la agrupación ocurrió a las 10:20 p.m. del miércoles 8 de octubre, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Según los reportes, un delincuente a bordo de una motocicleta descargó una ráfaga de disparos contra ellos desde la parte trasera del escenario.