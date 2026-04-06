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Aitana se sincera con Rosalía y explica por qué terminó su relación con Sebastián Yatra. (Foto: AFP/ Michael Tran - Anna Kurth)
Aitana se sincera con Rosalía y explica por qué terminó su relación con Sebastián Yatra. (Foto: AFP/ Michael Tran - Anna Kurth)
Por Redacción EC

Aitana protagonizó una sincera conversación con Rosalía, a quien le contó el motivo de su ruptura con Sebastián Yatra. Esta revelación se hizo durante el “confesionario” del “LUX Tour” en Madrid, donde ambas artistas compartieron un momento revelador ante miles de asistentes.

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