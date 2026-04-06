Aitana protagonizó una sincera conversación con Rosalía, a quien le contó el motivo de su ruptura con Sebastián Yatra. Esta revelación se hizo durante el “confesionario” del “LUX Tour” en Madrid, donde ambas artistas compartieron un momento revelador ante miles de asistentes.

Durante su concierto de Rosalía en Madrid, Aitana explicó que su romance con Sebastián Yatra estaba de lo más normal hasta que surgió una declaración inesperada. Según relató, el cantante colombiano le confesó que, tras cumplir un año de relación, “podría ser infiel”, una afirmación que fue decisiva para que ella decidiera poner fin al vínculo sentimental.

“Cuando íbamos a hacer un año me dijo: ‘A partir del año puedo ser infiel’. Y yo dije: bueno, por lo menos es sincero”, dijo Aitana a Rosalía, hecho que generó las risas y aplausos del público.

AITANA Y ROSALIA HOY EN EL CONFESIONARIO EN MADRID pic.twitter.com/TPNuB0Occk — Raúl💋 (@raulfriasm52) April 3, 2026

Aitana también dejó clara su postura frente a este tipo de situaciones, ya que no estaba dispuesta a tolerar una relación sin compromiso. “Yo infiel no quiero que me sean”, expresó.

Por su parte, Rosalía agregó: “Sabía que él mismo tenía caducidad”.

“Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: pues ya está lo dejamos”, continuó Aitana. “El problema es que a veces vuelves a caer en una cosa que tú dices: si es que esto ya no tiene nada. Pero lo intentas”, reconoció la cantante.

Sin embargo, Aitana admitió que tras la ruptura, meses después, hubo un intento de reconciliación, pero salieron declaraciones que definitivamente no continúo con la relación.

Sebastián Yatra y Aitina en "La Voz Kids" en España (Foto: Atresmedia)

“¿Que declaraciones? ¿ Creo que era cantante, no?“, preguntó Rosalía. Luego Aitana confirmó con un “Si, es cantante.”

“Es que los cantantes siempre hacen… ‘declaraciones’”, contestó Rosalía en referencia a Rauw Alejandro. A ello, Aitana dijo: “Luego somos nosotras, qué te parece. A veces, lo mejor es quedarse callado”, sentenció.