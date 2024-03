Akira Toriyama murió el pasado 1 de marzo; sin embargo, su deceso recién se dio a conocer el pasado jueves 7 de marzo, a través de un comunicado de Bird Studio. Tras su partida, muchos famosos se han pronunciado al respecto, entre ellos, Eiichiro Oda, creador de “One Piece”.

A través de una carta, el creador de “One Piece”, integrante del conocido ‘Big Three’ del mundo del manga, lamentó la muerte de Toriyama y la calificó como la pérdida de un hermano, de un mentor y referente de su trabajo.

“Todavía se siente demasiado repentino. Siento como si un enorme agujero me atravesara el corazón. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado muchísimo desde que era niño. Recuerdo claramente el día que me llamaste por mi nombre por primera vez. Recuerdo cuando me llamaste amigo por primera vez. Y recuerdo la última conversación que tuvimos”, escribió Oda.

“Tomaste el mando en una época en la que leer manga se consideraba una estúpida pérdida de tiempo. Forjaste una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar de este medio… Me gustaría ofrecer mi más profundo respeto y gratitud por el vibrante mundo creativo que Toriyama nos dejó tras de sí y rezar desde el fondo de mi corazón para que descanse en paz. Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste en tu manga”, añadió el mangaka.

Como se recuerda, el dibujante japonés de manga, Akira Toriyama, autor de la serie “Dragon Ball”, falleció a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo, según anunció Bird Studio en un comunicado difundido en redes sociales.

Bird Studio explicó que el funeral del autor ya ha tenido lugar entre sus familiares y allegados, y pidió al público abstener de enviar flores u otras ofrendas de condolencias, “siguiendo sus deseos de tranquilidad”.

Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la celebración de algún tipo de evento público de despedida del autor y el estudio dijo que informará al respecto a su debido tiempo.

Nacido el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, Toriyama era mundialmente conocido por obras como ‘Dragon Ball’ o ‘Dr. Slump’, y también fue el responsable del diseño de personajes de importantes títulos de la historia de los videojuegos como ‘Dragon Quest’, ‘Chrono Trigger’ o ‘Blue Dragon’, entre otros.

Coki Gonzáles y sus emotivas palabras tras el fallecimiento de Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’