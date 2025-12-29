“Al fondo hay sitio” culminó su temporada más adversa : ¿Cómo se sostiene un fenómeno televisivo cuando todo parece empujar en contra?

La temporada 12 de “Al fondo hay sitio” llegó a su fin dejando preguntas abiertas y dudas. Fue un año de ajustes y desafíos internos. Salieron personajes entrañables, el presupuesto se redujo y la exigencia creativa fue mayor que nunca. Y, sin embargo, la respuesta volvió a ser la misma de siempre: liderazgo absoluto en el rating y una audiencia que no se mueve. ¿Cómo se sostiene un fenómeno cuando todo parece empujar en contra?

Para entenderlo, conversamos con su productora general, Estela Redhead, la mujer que desde el corazón del set defiende una serie que ya no es solo ficción, sino parte de la memoria colectiva del país. Desde los golpes más duros hasta la ambición de la temporada 13, esta es la historia de cómo “Al fondo hay sitio” sigue avanzando”, incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba.

Estela Redhead, productora general de "Al fondo hay sitio". (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

“Este año ha sido muy complicado”, admite Redhead. La salida de Magdyel Ugaz (Teresa Collazos) y la ausencia de Gustavo Bueno (Don Gilberto) obligaron a los guionistas a buscar nuevos rumbos narrativos. “Fueron pérdidas importantes, pero nos forzaron a ir por otros caminos que funcionaron muy bien”, dice con satisfacción.

La final de temporada fue una sacudida. Fiel a su tradición, el último capítulo incluyó una boda. July Flores (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) lograron casarse en medio del caos. La noche también fue terreno para las confesiones. Jimmy Gonzales decidió dejar el miedo atrás y admitió lo que sentía por Alessia. A la par, Joel Gonzales (Erick Elera) y Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra) anunciaron que esperan un hijo, una noticia que llegó después de un diagnóstico que parecía cerrar esa puerta.

Pero el golpe duró llegó cuando nadie lo esperaba. Vestido de Papá Noel, Miguel Ignacio —Sergio Galliani— salió de su departamento con la ilusión de sorprender a su hijo Otto. En la puerta lo aguardaba un desconocido, que le disparó a quemarropa. También dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada: la breve aparición de Gustavo Bueno.

Regreso en pausa

Hace algunas semanas el equipo inició conversaciones con la sobrina del actor que da vida a Don Gilberto para evaluar la posibilidad de incluirlo en el cierre de temporada. La primera idea fue una videollamada, una presencia simbólica que no exigiera esfuerzo físico. Sin embargo, a medida que el actor fue mostrando avances en su recuperación, se abrió una nueva opción. Tras las coordinaciones con el médico y el centro de rehabilitación, llegó finalmente la autorización. La grabación se realizó con un equipo mínimo, casi en silencio, y dio lugar a una escena cargada de emoción.

“Gustavo todavía no ha regresado. A mí me encantaría que vuelva, pero aún no le han dado el alta. Lo que se vio en el final fue algo muy chiquito, porque no significaba un gran esfuerzo para él. Es una persona muy fuerte, se está levantando de una manera increíble. Está en rehabilitación, con temas físicos, y hasta que no tenga el alta médica no podemos saber si continúa o no. Él quiere regresar, está desesperado por volver, y nosotros también queremos que regrese”, aclara la productora.

Don Gilberto es interpretado por el actor Gustavo Bueno (Foto: América TV)

La temporada 12 también marcó un hito histórico: China. Con jornadas de hasta 17 horas, frío extremo, barreras idiomáticas y extras locales —trabajadores reales de la naviera Cosco Shipping incluidos—, “Al fondo hay sitio” se convirtió en la primera producción televisiva en grabar ficción en el puerto de Shanghái.

Detrás de cámaras de las grabaciones de "Al fondo hay sitio" en China. (Foto: América TV)

“La grabación en China ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido como profesional. Grabábamos desde las siete de la mañana hasta las once de la noche sin parar, pero logramos llevar nuestro humor y una parte del Perú a otro país. Los propios trabajadores reales de la naviera actuaron con nosotros. Incluso el capitán del barco era el capitán de verdad”, cuenta Estela.

¿Y ahora qué? Si en la 12 llegaron a China, la imaginación ya viaja más lejos. “¿París? ¿Italia? ¿Disney?”, dice entre risas Redhead. La temporada 13 aún se cocina, pero promete novedades. Antes, eso sí, un descanso necesario tras un año de cambios, recortes y exigencias extremas.

“El 2025 ha sido muy complicado. América nos dio todo el apoyo necesario para seguir adelante, pero tuvimos un recorte de presupuesto y eso fue un reto enorme para mí como productora. Hubo que controlar cada gasto: menos extras, menos actores por bolo, ajustar aquí y allá. La situación del país también nos afecta, pero aun así salimos airosos”, remarca.

Finalmente, asegura que mientras se mantenga viva la conexión entre el disfrute por lo que se hace y el respeto al público, “Al fondo hay sitio” no se despide: solo toma impulso.