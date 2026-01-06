“Al fondo hay sitio”: Joel González tendrá cambios importantes con la llegada de su primer hijo

La expectativa por el futuro de Joel González en la teleserie peruana “Al fondo hay sitio” (AFHS) ha tomado un nuevo rumbo tras las recientes declaraciones de su intérprete, Erick Elera.

Y es que, el actor confirmó que la llegada de su primer hijo en la ficción, fruto de su relación con Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra), representará una transformación importante.

Tras el final de la temporada anterior, que dejó a los espectadores con la noticia del embarazo de Macarena, Elera señaló que este suceso es el motor necesario para que Joel abandone su faceta más inmadura.

“Nos sorprendieron en la final con el embarazo de Macarena. Un hijo haría que Joel sea más responsable, que siga luchando por sus objetivos, por sus sueños y por darle lo mejor a sus hijos” , dijo en redes sociales.

Aunque el guion de la nueva entrega se mantiene bajo reserva, el actor deslizó la posibilidad de un salto temporal en la narrativa. “El próximo año podemos tener a una Macarena embarazada o tal vez ya tengamos a un bebé”, comentó.

¿Erick Elera quiere incursionar en la conducción televisiva?

Más allá de su permanencia en “Las Nuevas Lomas”, Elera confirmó que tuvo propuestas de América TV para sumarse a ‘Mande quien mande’, espacio que ahora conduce Rebeca Escribens.

“Hubo un acercamiento y estoy muy agradecido por eso, pero no tengo definido nada. Gracias a Dios hay varias opciones, siempre tengo la idea de poder retomar la conducción”, declaró a Trome.

El actor abordó los rumores sobre su posible ingreso junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en un nuevo programa, aclarando que no desplazará a nadie. “Nunca serrucho a nadie. Si me toca estar, genial con quien sea, pero jamás pediría que bajen a alguien para estar yo”, comentó.