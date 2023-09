Fiorella Retiz se presentó el último martes al programa ‘Magaly tv: La Firme’ para hablar sobre su reciente encuentro con Aldo Miyashiro en el Poder Judicial. Esto luego que la periodista solicite garantían para ella y su familia tras presuntas amenazas por parte del conductor de América Televisión.

“Yo nunca me había sentado frente a un juez, no tenía idea cómo era la situación. Hay temas de estrés, ansiedad que aún tengo, por eso trato de no pensar en lo que pasa a mi alrededor”, comenzó diciendo.

Según indicó, ambos asistieron con sus respectivos abogados y admitió que no saludó a Miyashiro, pese a que lo conoce desde los 18 años.

“Sí (no lo había visto desde el ampay). No (nos saludamos). Todas estas semanas he vivido nerviosa, esta semana ha bajado y ya me siento más tranquila. Estoy tratando de hacer mis actividades también y llevar una denuncia es complicado, es desgastante y te consume y te afecta el día al día”, señaló.

Por otra parte, reveló que la jueza todavía no emite medidas de protección a su favor después de denunciar al artista por amenazas provenientes de su círculo cercano. Resaltó que no sabe cuándo se tomará la decisión al respecto.

Finalmente, la exreportera señaló que ahora se siente mucho más comprendida por el público televidente, y que incluso le piden hasta fotos y videos en la calle.

“Ahora siento que la gente me entiende, que ya pasó esa etapa fea... Sentir el calor de mujeres, es realmente muy bonito (...) Yo lo único que hice fue decir la verdad frente al juez”, señaló.