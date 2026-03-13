Este viernes, se presentó el primero adelanto oficial de “Mañana me caso”, largometraje que concreta el reencuentro cinematográfico de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos, siendo la primera colaboración conjunta de las actrices tras varios años de carreras independientes.

De ese modo, presentado por Quantico Film, LadoB Films y Arte y Escena, la cinta se basa en una historia original de Miguel Zuloaga, quien lidera la producción junto a un equipo compuesto por JP Ortiz, Sergio Delgado León y Phillip Chu Joy.

El primer teaser sugiere una trama centrada en el suspenso y los secretos personales. Según el material distribuido por la producción, la historia busca romper con la imagen previa de las protagonistas, bajo la premisa de que “nada es exactamente lo que parece”.

El reparto principal integra a actores de amplia trayectoria en la escena nacional, destacando la participación de Vanessa Jerí, Joaquín de Orbegoso, Mayella Lloclla, Joaquín Escobar, Miguel Dávalos y la primera actriz Haydeé Cáceres.

El lanzamiento de este avance inicia la campaña de posicionamiento de la película, que apuesta por la nostalgia del público que siguió los inicios de las tres protagonistas.

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