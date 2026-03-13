Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La nueva producción de Miguel Zuloaga y Phillip Chu Joy reúne a las tres actrices en una trama de suspenso y secretos que marca su esperado regreso conjunto a las pantallas. | Foto: Difusión
La nueva producción de Miguel Zuloaga y Phillip Chu Joy reúne a las tres actrices en una trama de suspenso y secretos que marca su esperado regreso conjunto a las pantallas. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este viernes, se presentó el primero adelanto oficial de “Mañana me caso”, largometraje que concreta el reencuentro cinematográfico de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos, siendo la primera colaboración conjunta de las actrices tras varios años de carreras independientes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.