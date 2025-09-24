Las actrices Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi, quienes brillaron en la teleserie ‘Ven, Baila Quinceañera’ (América TV, 2015-2018), se reunirán tras siete años en la comedia de acción “Mañana me caso”, cuyo rodaje iniciará este noviembre en locaciones de Lima, con estreno previsto para el 2026.

El filme, que nace de una idea original de Miguel Zuloaga, será producido por JP Ortiz y dirigido por Pancho Tuesta, buscando unir el carisma y la fuerza mediática de un trío que, en conjunto, suma más de 22 millones de seguidores en redes sociales.

“No es solo una reunión; es el verdadero reencuentro. Ale, Mayra y Flavia tienen una conexión única con el público. Estamos creando un vehículo comercial a la altura de su talento y de la demanda de sus fans” , señaló el productor Miguel Zuloaga.

Juan Pablo Ortiz de Quantico Films destacó que el objetivo del largometraje en el actual mercado cinematográfico peruano es “generar un evento cinematográfico que aproveche la audiencia cautiva de estas tres estrellas con una comedia de género y alto voltaje”.