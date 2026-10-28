Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, compartió en sus historias de Instagram un comunicado que desmiente los rumores sobre el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de urgencia y complicaciones respiratorias.

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El mensaje califica de falsa la información difundida en redes sociales y exhorta al público y a los medios de comunicación a verificar los datos antes de compartirlos. Asimismo, solicita respeto para la familia de la presentadora durante este periodo.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información” , señala el comunicado que Alejandra de la Fuente reposteó en Instagram.

Desmienten rumores sobre supuesta muerte de Laura Bozzo. (Foto: Instagram / @missale_xo)

El texto también pide evitar las especulaciones sobre el estado de salud de la conductora y tener consideración con sus familiares y las personas cercanas a ella. “Por respeto a la familia y a todas las personas involucradas” , indica la publicación, que concluye con un agradecimiento a quienes han enviado mensajes de apoyo.

El pronunciamiento no incluye declaraciones directas de Laura Bozzo ni brinda nuevos detalles sobre su evolución médica. Tampoco precisa si la presentadora continúa en la unidad de cuidados intensivos o si existe una fecha prevista para que reciba el alta hospitalaria.

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La familia ha mantenido reserva sobre distintos aspectos de la atención médica de la conductora. Según versiones difundidas en programas de espectáculos, sus hijas, Alejandra y Victoria de la Fuente, permanecen cerca de ella.

La hospitalización de Bozzo comenzó en octubre, luego de que presentara dolores abdominales y necesitara atención de emergencia en Acapulco. Posteriormente, fue sometida a una cirugía de urgencia y presentó complicaciones respiratorias.