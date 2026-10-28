Laura Bozzo y su hija Alejandra de la Fuente. (Foto: Instagram / @missale_xo)
Laura Bozzo y su hija Alejandra de la Fuente. (Foto: Instagram / @missale_xo)
Por Redacción EC

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, compartió en sus historias de Instagram un comunicado que desmiente los rumores sobre el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de urgencia y complicaciones respiratorias.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?