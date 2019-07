Alejandra Guzmán y Frida Sofía: cronología de una relación de amor, peleas y escándalos

Las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán y Frida Sofía, en las cuales ambas se acusan de violencia física; no hace más que demostrar que la relación entre madre e hija es cada vez peor.

"He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene ninguna clases de respeto. Hay golpes, agresión, por eso me alejé", contó Alejandra al programa "De primera mano".

La cantante ha revelado, además, que su hija padece un trastorno de personalidad desde hace muchos años y lo que necesita es ayuda profesional.

"Tiene todo para ser feliz, pero ella necesita amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante. Porque si tu tomas pastillas sin un terapeuta se pueden desfasar muchas cosas que yo no entiendo. Porque yo entiendo de alcoholismo, de polímeros, de cosas que he vivido pero yo no te puedo hablar de una enfermedad que no he vivido pero entiendo que es una enfermedad y la acepto. Porque Frida no es así y sé que está influenciada por alguien y sé quién es", agregó la cantante.

A las declaraciones de Alejandra se suma la respuesta de Frida Sofía, que a través de su cuenta de Instagram negó haber golpeado a su madre y mostró unos supuestos golpes que le habría provocado la cantante en uno de sus brazos.

A continuación una cronología de los dimes y diretes en los que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se han visto envueltas desde hace algunos meses.

10 DE MAYO DE 2019

Frida Sofía envía un polémico mensaje por el día de las madres a Alejandra Guzmán: "Felicidades Ale", fueron las palabras que eligió la joven a través de cuenta de Instagram. Días después escribió: "Me pierdo entre su público. Ella no se baja del escenario, sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quiere. A mí me ve como el enemigo (…) Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco".

13 DE MAYO DE 2019

Consultada por la prensa mexicana, Alejandra Guzmán respondió al polémico saludo de su hija: "No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté, le mando besos".

23 DE MAYO DE 2019

Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de mantener un romance con uno de sus ex novios.

"Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de sus redes sociales", reveló.

23 DE MAYO DE 2019

Christian Estrada, el ex novio de Frida Sofía respondió a las acusaciones de esta: "Son puras mentiras, es una falta de respeto. Es una amistad que tenemos(Alejandra y él), simplemente por mis hermanos que son (sus) diseñadores. Yo me quedo callado porque es una falta de respeto", dijo.

24 DE MAYO DE 2019

Las declaraciones de Frida Sofía no quedaron ahí. La joven de 27 años dijo al programa "Al rojo vivo" que siempre se sintió la "fea de la familia, la manzana podrida" y hasta denunció que sufrió abusos físicos por parte del entorno de su madre.

30 DE MAYO DE 2019

Alejandra Guzmán responde por primera vez a las acusaciones de su hija. "Viene hablando desde hace dos meses. Ha hablado mal de Michelle (Salas), de Silvita (Pasquel), de mí y somos una familia disfuncional y así funcionamos. Ella puede decir lo que quiera pero me tiene bloqueada. Todos los problemas se lavan en casa...", dijo.

3 DE JUNIO DE 2019

Durante un concierto ofrecido en Estados Unidos, Alejandra Guzmán se quebró al interpretar el tema: "Llama por favor". Entre lágrimas, la cantante nombraba a su hija entre cada estrofa.

4 DE JUNIO DE 2019

Frida Sofía habla sobre la canción que le dedicó su madre en pleno concierto: "No mamá, yo no me voy a sentar aquí y llorarle a mi público porque se hace más fácil cuando la gente te canta tu canción. No estoy actuando, no estoy tratando de jalarme de nadie. Hablemos, pero en frente de todos porque ya estoy hartita de los trapitos en casa porque no son trapitos, son trapitos que me matan. Si no hablo, me muero", dijo la hija de la intérprete de 'Reina de corazones'.



4 DE JUNIO DE 2019

Sobre el comentario de su madre de que la ropa sucia se lava en casa, Frida Sofía respondió que "¿qué casa?", y acusó a su madre de nunca estar ahí para ella.

4 DE JUNIO DE 2019

En entrevista al programa "Suelta La Sopa", Frida Sofía habla de las adicciones de su madre y desmintió a su tío Luis Enrique, el mismo que días atrás había declarado que su sobrina estuvo internada por un problema de adicción a las drogas. Asimismo, acusó a su padre de nunca haber estado para ella.

8 DE JUNIO DE 2019

La casa de Alejandra Guzmán ubicada al sur de la Ciudad de México fue asaltada cuando unos ladrones ingresaron aprovechando la ausencia de la cantante. Los malhechos ingresaron a la casa de Alejandra Guzman el y se llevaron dinero y pertenencias de la cantante, incluyendo una camioneta, la cual ya ha sido recuperada en un centro comercial.

12 DE JUNIO DE 2019

Horas después de hacerse público el robo a la cantante, Frida Sofía escribió en su cuenta de Instagram: "Todo lo que das vuelve a ti multiplicado".



25 DE JUNIO DE 2019

Christian Estrada, escribió a través de su cuenta de Instagram que extrañaba a Frida Sofía. El modelo, acusado de mantener un romance con Alejandra Guzmán, dijo a través del post de una de sus seguidoras: "Díganle que la amo".

Post de Christian Estrada, el modelo y ex pareja de Frida Sofía acusado de mantener un romance con Alejandra Guzmán.

2 DE JULIO DE 2019

Luego de las declaraciones de Alejandra Guzmán al programa "De primera mano", Frida Sofía compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual desmiente lo dicho por la rockera y llama "diabla" a su madre.

"Ya basta de mentirle a la gente. Mejor hay que conseguir testigos porque mucha gente ha sido testigo de tu abuso físico y mental porque la única violenta, agresiva y abusiva eres tú".

2 DE JULIO DE 2019

Frida Sofía muestra un video de los supuestos golpes que la habría hecho su madre en unos de sus brazos.