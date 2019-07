Alejandra Guzmán: Frida Sofía, debuta como cantante en el "Balón de Oro 2019"

Luego del escándalo mediático protagonizado con su madre Alejandra Guzmán, en el que ambas destapaban problemas personales vinculados con su mala relación, el exceso de alcohol, drogas y hasta trastornos de personalidad, Frida Sofía debutará como cantante este 13 de julio en el "Balón de oro de la liga MX 2019".

"MI SUEÑO! Los espero en mi debut musical en Balón de Oro 2019

Gracias a todo el equipo...", escribió Frida Sofía en su cuenta de Instagram acompañando un video del evento que se celebra el próximo sábado.

►Alejandra Guzmán denuncia a su hija Frida Sofía: "Me golpeó varias veces"

►Alejandra Guzmán y Frida Sofía: cronología de una relación de amor, peleas y escándalos

Además de Frida Sofía, también serán parte del show musical la argentina Tini, Joss Favela y el colombiano Sebastián Yatra.

Hace tan solo unos días, Frida Sofía y Alejandra Guzmán protagonizaron una serie de dimes y diretes, luego que la joven de 27 años acusara desde hace un par de meses a su madre de mantener relaciones con dos de sus ex parejas, además de cuestionarle su rol de madre.

"Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de sus redes sociales", reveló Frida en su cuenta de Instagram.

Alejandra Guzmán, por su parte, reveló en una entrevista al programa "De primera mano": "He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene ninguna clases de respeto. Hay golpes, agresión, por eso me alejé".

La cantante, además, señaló que su hija padece un trastorno de personalidad desde hace muchos años y lo que necesita es ayuda profesional.



Frida Sofía no tardó en responderle a Alejandra Guzmán y vía Instagram negó haber golpeado a su madre y mostró unos supuestos golpes que le habría provocado la cantante en uno de sus brazos.