Alejandra Guzmán se presentó en el programa “Un nuevo día” de Telemundo a puertas de estrenar una nueva temporada de “La Voz”. En entrevista con la conductora Adamari López, la cantante mexicana se refirió a su vida personal y el claro distanciamiento que tiene con su hija Frida Sofía.

Según señaló la intérprete de “Yo te esperaba”, ella entiende el comportamiento rebelde de su única heredera. “Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, la entiendo muy bien porque mis padres también lo fueron, ellos no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet y me decía dónde está mi papá y mi mamá. Son cosas que uno entiende después”, dijo.

“Soy rockstar de toda la vida, desde hace 31 años, y era muy joven cuando la tuve. Yo sí tuve errores, de los cuales puedo recapacitar. Tuve un error, pero no fue con la intención de hacerle daño, eso se llama enfermedad (el alcoholismo) y lo mejor es aceptarlo y cambiar. Eso he hecho para demostrarle que sí se puede”, agregó.

Además, Guzmán no descartó la posibilidad de reconciliarse con Frida Sofía. “No hay nada que yo no pueda arreglar porque nuestra relación es hermosa y somos nada más dos: ella y yo. Frida sabe que la amo con todo mi alma y jamás le haría daño”, declaró.

En otro momento, la intérprete expresó su indignación por los comentarios que surgieron en torno a su hija y ella. “Hay cosas de cuales me han acusado y yo no las acepto... Estoy aquí con la cabeza en alto y puedo decirle a la gente lo mucho que la amo porque soy mamá”, sentenció.