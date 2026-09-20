Alejandra Guzmán compartió un sentido mensaje en el que admitió que se le “salió la cadera” durante su reciente concierto en Veracruz, México. (Foto: Captura de video / Yamak Perea - AFP)
Alejandra Guzmán compartió un sentido mensaje en el que admitió que se le “salió la cadera” durante su reciente concierto en Veracruz, México. (Foto: Captura de video / Yamak Perea - AFP)
Por Redacción EC

Momentos de preocupación se vivieron durante el concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz, México. La cantante tuvo que interrumpir su presentación la noche del sábado 19 de septiembre después de sufrir un problema en la cadera mientras realizaba una coreografía sobre el escenario.

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