Momentos de preocupación se vivieron durante el concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz, México. La cantante tuvo que interrumpir su presentación la noche del sábado 19 de septiembre después de sufrir un problema en la cadera mientras realizaba una coreografía sobre el escenario.

El incidente ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo que ofrecía en el World Trade Center de Boca del Río. Mientras ejecutaba uno de sus movimientos, la cantante presentó dificultades para mantenerse de pie y tuvo que ser auxiliada inmediatamente por sus bailarines.

“Perdónenme, pero se me salió la cadera”, expresó Guzmán ante el público. La artista intentó continuar con el show, pero el dolor le impidió seguir cantando y solicitó la presencia de un médico y una ambulancia para poder ser atendida.

Alejandra Guzmán compartió un sentido mensaje en el que admitió que se le “salió la cadera” durante su reciente concierto en Veracruz, México. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Paramédicos ingresaron al escenario y trasladaron a la cantante en una camilla para que recibiera atención médica. Mientras tanto, la producción pidió paciencia a los asistentes hasta conocer el estado de salud de la artista. Finalmente, se confirmó que el concierto no podía continuar.

Horas después del incidente, Alejandra Guzmán tranquilizó a sus seguidores mediante un comunicado. “Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, informó la cantante, quien también agradeció las muestras de cariño recibidas tras lo ocurrido.

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La intérprete también expresó su agradecimiento al doctor que la atendió. Respecto al concierto suspendido en Veracruz, indicó que la presentación quedó “en pausa” y será reprogramada, aunque hasta el momento no se ha comunicado una nueva fecha.

Como se recuerda, Alejandra Guzmán tiene antecedentes de problemas en la cadera y lleva prótesis de titanio en esa zona. Incluso, en marzo de este año se informó que había sufrido otro percance que afectó una de sus prótesis. Pese al susto vivido ahora en Veracruz, la artista confirmó que se encuentra fuera de peligro tras recibir la atención oportuna.