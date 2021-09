Rodeada de familia, amigos y mariachis, la reconocida actriz Silvia Pinal celebró 90 años, donde sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, estuvieron presentes para acompañar a su madre en esta fecha especial.

La celebración fue en su domicilio de la Ciudad de México y se animó en salir a la puerta para declarar a la prensa mexicana, donde dijo sentirse bien de salud

“A mi edad yo me siento bastante bien. No me siento mal, puedo comer, puedo beber, puedo bailar y puedo amar”, expresó muy sonriente.

Para sorpresa de los presentes, Silvia Pinal reveló que se ha dado una nueva oportunidad en el amor y aunque no dijo su nombre, ella lo describió.

“El novio que tengo, me gusta como es. Es guapo, simpático, le gusta cantar, canta muy bonito, tiene unos ojos muy bonitos”, afirmó Pinal muy sonriente.

