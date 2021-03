Conforme a los criterios de Saber más

El actor mexicano Alejandro de la Madrid es reconocido a nivel internacional por su trabajo en series y películas de gran popularidad, entre ellas, “José José, el príncipe de la canción” (disponible en Netflix), donde dio vida al recordado intérprete de “El Triste” y “Lo que no fue no será”. Sin embargo, los inicios de su ascendente carrera incluyen un proyecto al lado de Christian Meier y una telenovela en Perú.

En el año 2004, Alejandro de la Madrid llegó a la capital peruana para grabar la telenovela “Tormenta de pasiones”, donde interpretó a los gemelos ‘Alberto’ y ‘Gerardo’, al lado de un elenco integrado por Alejandra Lazcano, Vanessa Terkes, Gerardo Albarrán, Sebastián Ligarde, Ana María Jordán, Milagros Vidal, Gonzalo Revoredo, Yvonne Frayssinet; entre otros destacados artistas.

Ahora, luego de 17 años, el actor mexicano recordó su etapa en Perú en una entrevista exclusiva para El Comercio, donde también habló sobre la importancia de José José en su vida, la influencia de Christian Meier en su carrera y “Guerra de ídolos”; que se transmite por Telemundo desde el pasado 23 de febrero.

“Es una serie que habla de la historia de la industria de la música, qué es lo que sucede dentro y fuera, cómo se relacionan (ambos lados), lo que significa el lanzamiento de una canción y cómo llegar a la fama y la fortuna. Para mí es uno de los proyectos más importantes de mi vida porque me dio chance de participar en la música, algo que me gusta mucho, pero que a veces no da el tiempo. Aquí me dieron chance de hacer ambos (actuar y cantar)”, dijo.

¿Cómo es Rafael Zabala, tu personaje en la serie?

Es un cantante de música regional, de una dinastía parecida a la de los Fernández. Rafael quiere cambiar de género y se le complican las cosas porque se enamora de la protagonista, María León, y decide arriesgarse por ese lado, perdiendo a su familia y todo… Es un personaje complejo porque empieza con una carrera sólida y de pronto siente inseguridades por querer estar en un lugar que no es de él. Es antagónico, está desesperado y se convierte en la ‘piedra en el zapato’ de todos.

¿Te gusta el papel de antagónico, ser el villano de la serie?

¡Me encanta! Siempre me ven cara de bueno, ya de repente cuando lo hago me aburro porque ya me conozco las caras. Aquí me divertí mucho porque hacía cosas muy feas, trampas, metía cizaña y me divertía bastante porque siempre estuvo involucrada la música. Fue una experiencia muy padre... Yo vi muchas series musicales cuando era chico y me emocionaba porque por ahí se cuela el sueño de querer lograr algo. “Guerra de ídolos” tiene la particularidad de ser una serie muy inspiradora para la gente que quiere dedicarse a eso, para no tirar la toalla y de repente ver los conciertos, las batallas de bandas y se pone muy bueno.

La serie llega a Telemundo en un momento complicado por la pandemia de la COVID-19, ¿Qué recuerdos nos traerá escuchar los conciertos de la serie?

Muchos. Estamos con muchas ganas de volver (como asistentes a conciertos) y de tener una experiencia así de sustancial donde se gozaba y podíamos ir a gritar, desfogarnos y ver a la gente que nos gustaba. Ahora que vuelvo a ver la serie me da nostalgia haberla hecho en una etapa que no valorábamos estar sin el cubrebocas. La ficción nos ayuda a vivir las cosas que por ahora no podemos y que, en algún momento, vamos a regresar.

Han pasado tres años desde la serie “José José, el príncipe de la canción”, ¿Cómo te sientes con el reconocimiento del público ante este papel?

Muy contento, es otro de los proyectos que significa mucho en mi vida. Estoy agradecido con esta oportunidad. “José José” la hice terminando “Guerra de ídolos”. Es más, durante las grabaciones de “Guerra de ídolos” me propusieron la serie e hice mi cásting. Yo fui José José gracias a mi querido ‘Chespi’ (Juan Pablo Medina), mi manager para lograr este personaje.

¿Cómo fue tú conexión con José José? ¿Cómo te sentiste al ver que él mismo supervisaba tus escenas y te daba sus impresiones?

Tuvimos mucha conexión, muchas pláticas y había una conexión desde más atrás porque mi padre era vecino de José José desde chicos, se conocían hace mucho. Cuando lo conocí, después del casting me dijo: “¿Tu eres hijo de ‘Mamey’?”, a mi padre le decían así, y seguimos platicando. (En la serie) había muchas cosas que tenían que ver con mi vida, con mi padre y a veces pienso si hice la vida de José José o la de mi papá (risas).

(José José) fue alguien muy cercano a mi familia y tuvimos la confianza de estar cerca. Para mí, lo más importante era que se sintiera cómodo con la historia que estábamos contando porque, al final, era la que él escogió, con los personajes que él mismo escogió. Me preocupé mucho porque él se sintiera tranquilo y fue un viaje, una experiencia muy padre, pero también fue difícil, costó tiempo, fue muy cansado, pero ahora que lo veo de fuera lo agradezco mucho.

En 2004 te internacionalizaste y actuaste en la telenovela “Luna, la heredera” con Gaby Espino y Christian Meier, fue tu primera experiencia en el extranjero, ¿Cómo recuerdas esta producción?

Recuerdo que Christian fue el último que llegó a la telenovela, estábamos Gaby (Espino), Aura Cristina y yo. Al final llegó él como protagonista y no sabíamos como nos íbamos a llevar, pero terminamos siendo grandes amigos. Terminamos viviendo en el mismo edificio en Colombia porque ese proyecto duro mucho tiempo grabando, fue especial. Después, yo me fui a Perú a grabar “Tormenta de pasiones” y Christian fue el anfitrión, me decía: “vamos a conocer tal cosa, a comer de aquí para allá”. Conocí a su familia, a sus padres y viví muchas cosas de las más bonitas en Perú.

¿Cómo recuerdas tu experiencia en Perú? ¿Qué tanto influyó Christian Meier durante esta experiencia?

Yo llegué a Perú muy cansado porque habíamos trabajado mucho en “Luna, la heredera”, creo que descansé tres días y me fui a Perú corriendo. Ahí hacía de gemelos, el bueno y el malo, entonces, evidentemente, el que más trabajaba era yo porque hacía dos papeles. De repente nadie tenía llamado y yo me preguntaba: “¿Por qué voy a ser el único en grabar el sábado todo el día?” Entonces veía el plan y decía: “gemelo uno y gemelo dos” (risas). Lo único que esperaba al salir era un pan con chicharrón de un restaurante cerca a donde grabábamos.

Si tuve una experiencia muy bonita en Perú fue gracias a Christian Meier, quien me hizo conocer la comida deliciosa que sigo extrañando. Me regaló un libro de cocina peruana que tengo hasta hoy y fue muy padre, tengo muy buenos recuerdos de él.

