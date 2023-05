“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, asegura el cantante Alejandro Sanz en un mensaje publicado este sábado en Twitter que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explica.

En el texto, que cuenta ya con más de 100.000 “me gusta” y casi 10.000 retuiteos, el intérprete español dice que quiere compartir este sentimiento “por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de “Sanz en vivo”, y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

MÁS INFORMACIÓN: Fanático de Alianza Lima festeja histórico triunfo durante concierto de Alejandro Sanz

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

El pasado marzo lanzó la canción “Correcaminos” junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones “Cuándo” y “Volé”, en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.

CON INFORMACIÓN DE EFE.