Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprendieron a todos sus fans con una nueva muestra de romanticismo. Esta vez, los famosos protagonizaron una emotiva escena al darse un beso en la boca durante el concierto del artista español en Guayaquil, Ecuador, como parte de su gira “¿Y ahora qué?”.

El video difundido en redes sociales evidenció la cercanía de los artistas, mostrando como Alejandro Sanz, durante su concierto del 21 de febrero en Ecuador, se acercó a la actriz peruana para robarle un beso y luego continuar con su presentación.

LEE MÁS: Alejandro Sanz lució la nueva camiseta alterna de Perú en su concierto en el Estadio Nacional

Este gesto ha despertado una gran cantidad de comentarios en redes sociales sobre una posible relación sentimental entre el intérprete de “Corazón Partió” y la actriz de “Besos Robados”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que ambos artistas se muestran cercanos en pleno concierto. Días después, al finalizar su concierto en Perú, Alejandro Sanz se acercó a la zona donde se encontraba Stephanie Cayo para abrazarla.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan emotivo abrazo frente a miles de fans. (Foto: Captura de video)

Además, en esa misma presentación, los artistas se retiraron tomados de la mano, hecho que aviva los rumores en torno al posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

CONOCE MÁS: Stephanie Cayo aviva rumores de posible relación con Alejandro Sanz tras acompañarlo en su gira

Hasta la fecha, el artista español y la actriz peruana no han brindado detalles de una presunta relación romántica. Sin embargo, sus constantes muestras de cariño frente al público evidenciarían una cercanía más fuerte que una simple amistad.

Detalles del romance

En declaraciones para “Amor y Fuego”, el periodista español, Jordi Martín, dio detalles sobre el vínculo de los artistas. Según dijo, una fuente cercana al cantante le contó que los famosos habrían iniciado su relación hace aproximadamente un mes.

“He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación desde hace un mes, que son novios”, dijo en el programa conducido por Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.