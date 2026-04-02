El cantante español Alejandro Sanz volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una tierna imagen junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, avivando los rumores de una relación sentimental entre ambos.

La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, forma parte de un carrusel de fotos de sus días de descanso durante Semana Santa, donde el Alejandro Sanz mostró momentos personales junto a su familia y amigos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una imagen distinta al resto: una captura de una videollamada con Stephanie Cayo, en la que ambos aparecen sonrientes y relajados, demostrando que su cercanía no es un hecho aislado.

“Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende”, escribió el intérprete de “Amiga mía” junto a su publicación en Instagram.

Este gesto público marca un nuevo paso en la relación de los famosos luego de semanas de especulaciones que surgieron tras ser vistos juntos en eventos y conciertos del español en Latinoamérica.

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Aunque en un inicio ambos optaron por mantener su vínculo en privado, esta publicación confirmaría que el cantante estaría viviendo una nueva etapa personal, ahora con mayor apertura frente a sus seguidores.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan emotivo abrazo frente a miles de fans. (Foto: Captura de video)

De esta manera, la conexión entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúa generando interés en redes sociales. Como se recuerda, ambos fueron vistos en situaciones cariñosas durante las presentaciones del español en Perú.