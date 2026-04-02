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Alejandro Sanz sorprendió al incluir una imagen de Stephanie Cayo en la reciente publicación familiar que compartió en Instagram. (Foto: Instagram)
Alejandro Sanz sorprendió al incluir una imagen de Stephanie Cayo en la reciente publicación familiar que compartió en Instagram. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante español Alejandro Sanz volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una tierna imagen junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, avivando los rumores de una relación sentimental entre ambos.

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