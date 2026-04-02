El cantante español Alejandro Sanz volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una tierna imagen junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, avivando los rumores de una relación sentimental entre ambos.
El cantante español Alejandro Sanz volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una tierna imagen junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, avivando los rumores de una relación sentimental entre ambos.
La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, forma parte de un carrusel de fotos de sus días de descanso durante Semana Santa, donde el Alejandro Sanzmostró momentos personales junto a su familia y amigos.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una imagen distinta al resto: una captura de una videollamada con Stephanie Cayo, en la que ambos aparecen sonrientes y relajados, demostrando que su cercanía no es un hecho aislado.
“Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende”, escribió el intérprete de “Amiga mía” junto a su publicación en Instagram.
Aunque en un inicio ambos optaron por mantener su vínculo en privado, esta publicación confirmaría que el cantante estaría viviendo una nueva etapa personal, ahora con mayor apertura frente a sus seguidores.
De esta manera, la conexión entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúa generando interés en redes sociales. Como se recuerda, ambos fueron vistos en situaciones cariñosas durante las presentaciones del español en Perú.
Hugo García y Saber enfrentan críticas por su relación y embarazo, pero se enfocan en el bebé sano. Comparten en redes que su pequeño está bien y revelan con emoción junto a su hija que esperan un niño. La pareja promete más detalles a sus seguidores.