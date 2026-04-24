El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo visitaron la ciudadela de Machu Picchu la mañana de este viernes 24 de abril, recorriendo los circuitos turísticos bajo un fuerte resguardo de seguridad.

La pareja arribó al santuario histórico alrededor de las 7:00 a. m. para iniciar un trayecto que incluyó el circuito uno y parte del circuito tres. Acompañados por un guía oficial, los artistas recibieron detalles sobre la historia y la arquitectura de puntos emblemáticos como el Templo del Sol y las fuentes de agua.

@latinanoticias 🚨¡Artistas en la maravilla del mundo! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya se encuentran en el Santuario de Machu Picchu tras su paso por el Valle Sagrado. La visita del cantante español y la actriz peruana ha causado gran revuelo en Cusco, donde ambos disfrutan de la majestuosidad de la ciudad inca. ♬ Love - J Burce Producer

Durante el recorrido, Sanz se mostró cómodo con una vestimenta casual de pantalón ladrillo y chaleco azul, mientras evitaba el contacto masivo con el público debido al cerco de protección que los rodeaba.

Al ser consultado sobre sus impresiones al visitar la maravilla del mundo, el intérprete de “Corazón Partío” fue directo al describir la experiencia. “Me encantó, es precioso”, manifestó brevemente, para luego saludar a algunos seguidores que lograron reconocerlo.

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Además de la carga histórica del lugar, la pareja destinó parte de su itinerario a visitar el orquideario del Hotel de Turistas, buscando un espacio de mayor privacidad rodeado de la flora local.

Esta aparición pública en Cusco refuerza la solidez de un vínculo que, según la propia Cayo, prefiere mantener bajo cierta reserva. “Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, había declarado anteriormente la actriz respecto a su relación.

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