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La pareja arribó al santuario histórico alrededor de las 7:00 horas para iniciar un trayecto que incluyó el circuito uno y parte del circuito tres | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
La pareja arribó al santuario histórico alrededor de las 7:00 horas para iniciar un trayecto que incluyó el circuito uno y parte del circuito tres | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo visitaron la ciudadela de Machu Picchu la mañana de este viernes 24 de abril, recorriendo los circuitos turísticos bajo un fuerte resguardo de seguridad.

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