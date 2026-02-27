Alejandro Sanz vivió dos conciertos a ‘casa llena’ en el Estadio Nacional de Lima, pero la segunda noche será recordada no solo por la carga emotiva del show, sino por el cierre, donde apareció la actriz peruana Stephanie Cayo para darle un emotivo abrazo al artista español.

Mientras sonaba el final del tema “Corazón partío”, la noche del pasado 26 de febrero, el cantante español invitó al escenario a la actriz peruana, avivando los rumores de una posible relación sentimental.

Tras subir al escenario, Sanz y Cayo se unieron en un profundo abrazo que demostró al público que su vínculo es muy fuerte.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan emotivo abrazo frente a miles de fans. (Foto: Captura de video)

La escena generó una gran reacción de entusiasmo entre los miles de asistentes, quienes dieron su aprobación con gritos, ovaciones y diversos comentarios que rápidamente se trasladaron a las redes sociales.

Cabe resaltar que la interacción de los famosos no terminó con el abrazo, ya que, al finalizar la canción, ambos se fueron del escenario tomados de la mano. De esta manera, Sanz dio por finalizado su segunda noche en Perú.

Como se recuerda, los rumores en torno a una posible relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo iniciaron hace varios días, luego que la actriz nacional fuera captada acompañando al español durante los conciertos de su gira por la región.

El programa “Magaly TV, la firme” emitió imágenes que muestran a Stephanie Cayo disfrutando de los conciertos de Alejandro Sanz en Colombia y Ecuador desde una zona privilegiada.