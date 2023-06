El cantante Alejandro Sanz ha vuelto a referirse a su estado de ánimo en una reciente publicación de redes sociales. En mayo pasado, el artista español aseguró que se sentía “triste y cansado”, ahora reapareció con un nuevo mensaje que da una actualización sobre sus problemas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de “Corazón partío” y “Amiga mía” compartió un nuevo mensaje en el que reveló que todavía tiene “altibajos”, pero está “mejorando poco a poco”.

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, escribió Alejandro Sanz en un tuit publicado durante la noche del pasado lunes.

“Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”, agregó en su publicación.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

Como se recuerda, a finales de mayo del presente año, Alejandro Sanz alertó a sus seguidores al publicar un mensaje sobre su estado de ánimo mientras se encontraba en medio de su tour mundial Sanz en Vivo. En aquella oportunidad escribió lo siguiente:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado… Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, fue el mensaje que alertó a sus seguidores.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, añadió en aquella oportunidad.

