Alessia Rovegno representó muy bien al Perú en el Miss Universo 2022, pues, pese a no haber quedado entre las 5 semifinalistas del certamen, ella tuvo que afrontar varios obstáculos, como que apareciera roto su vestido de gala y las alas del traje típico también se estropearan. Otra de las dificultades que se evidencio fue producto a un video que se viralizó en redes sociales, donde se ve que los maquilladores del concurso de belleza la dejan de lado.

En el clip se observa que, durante el backstage, las candidatas al Miss Universo son retocadas por los maquilladores del staff del certamen de belleza, pero no lo hicieron con nuestra representante, Alessia Rovegno, lo que hizo que los usuarios denunciaron que posiblemente había favoritismo.

Estos rumores indignaron a uno de los integrantes de este staff, Adrián Ruilova, quien aclaró que es falso y no tenían ninguna preferencia por ninguna concursante.

A través de sus redes sociales, Ruilova aclaró qué es lo que realmente ocurrió en el backstage del certamen.

“He visto muchos comentarios sobre por qué no se estaba retocando nuevamente a las candidatas ¡Guau!, y es que la gente habla tanta m****. Si las muchachas están listas no necesitan retoques porque están perfectas, no se retoca”, mencionó

“Se maquillan a las que necesitan porque podrían tener algún detalle que, en cámaras, se va a ver mal y eso es lo que de repente ustedes, que no saben lo que está pasando detrás de cámaras, van y opinan”, comentó.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Maquillador del Miss Universo desmiente que hubo favoritismo durante el Miss Universo

Además, señaló que no existe alguna preferencia hacia las candidatas en el certamen del Miss Universo.

“Pero no, no es favoritismo con ninguna. Aquí todas ayudamos a todas porque somos una familia. Acá lo que queremos hacer va mucho más allá de la nacionalidad”, finalizó.

Jessica Newton denuncia presunto sabotaje contra Alessia Rovegno en el Miss Universo

La directora de la organización del Miss Perú respaldó a Alessia Rovegno, quien contó que no pudo lucir el diseño original que le hizo Beto Pinedo, y dejó entrever que durante el Miss Universo había habido un sabotaje contra Alessia Rovegno.

“Ahora se entiende todo. ¿Se rompieron o lo rompieron? Además, no estaban sus zapatos y el tocado”, comentó.