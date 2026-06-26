En una ceremonia realizada en el Palacio Municipal, el cantante mexicano Alex Lora, líder del emblemático grupo El Tri, fue distinguido por la Municipalidad de Lima por su destacada trayectoria artística, al cumplirse 40 años de la primera visita que realizaron como agrupación al territorio peruano.

El acto contó con la participación de todos los integrantes de la banda, quienes recibieron un diploma en manos del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó el impacto del grupo en la historia de la música latinoamericana y mundial.

Alex Lora y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, posando en el balcón del Palacio Municipal | Foto: Difusión

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“Más allá de ser una leyenda del rock, son una leyenda de la música mundial. Para nosotros es un altísimo honor entregarle este reconocimiento a usted y a todo el grupo. Son una leyenda viva de la música, la cultura y el arte”, expresó Reggiardo.

Esta distinción coincide con las cuatro décadas del debut del grupo en el país, ocurrido en agosto de 1986 tras el éxito de su tema “Vicioso del Rocanrol”. En aquella oportunidad, el conjunto mexicano ofreció tres presentaciones en la Plaza de Toros de Acho, un suceso que consolidó su relación con la audiencia peruana.

“Poder festejar 40 años de visitas ininterrumpidas al Perú como El Tri de México es un agasajo, un privilegio y un honor. ¡Que viva el Perú!”, manifestó el músico, admitiendo que nunca imaginaron mantener una vigencia tan prolongada en el país.

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Por su parte, la mánager de la banda y esposa del artista, Chela Lora, calificó el reconocimiento como un suceso histórico y un logro inesperado dentro de la carrera de El Tri, extendiendo su gratitud a los seguidores peruanos.

Alex Lora posee una trayectoria de 58 años en la industria musical, periodo en el que ha publicado más de 50 álbumes y superado los 50 millones de discos vendidos a nivel global.

Alex Lora interpretó algunas de sus canciones durante la ceremonia de reconocimiento

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