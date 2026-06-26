El municipio limeño le otorgó un reconocimiento oficial al músico mexicano por su contribución al rock en español | Foto: Difusión
El municipio limeño le otorgó un reconocimiento oficial al músico mexicano por su contribución al rock en español | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En una ceremonia realizada en el Palacio Municipal, el cantante mexicano Alex Lora, líder del emblemático grupo El Tri, fue distinguido por la Municipalidad de Lima por su destacada trayectoria artística, al cumplirse 40 años de la primera visita que realizaron como agrupación al territorio peruano.

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