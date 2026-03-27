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El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Salaverry, en Jesús María | Foto: Difusión
El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Salaverry, en Jesús María | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor estadounidense Alexander Garfin, reconocido mundialmente por su papel de Jordan Kent en la serie "Superman & Lois", llegará a Lima para participar en el Día del Cómic Festival 2026, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Salaverry, en Jesús María.

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