El actor estadounidense Alexander Garfin, reconocido mundialmente por su papel de Jordan Kent en la serie "Superman & Lois", llegará a Lima para participar en el Día del Cómic Festival 2026, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Salaverry, en Jesús María.

La organización confirmó que el artista de 22 años formará parte de las actividades principales de esta edición, y durante los cuatro días del festival los asistentes podrán interactuar directamente con él en sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles de preguntas y respuestas.

Garfin ha obtenido notoriedad global por dar vida al hijo de Clark Kent y Lois Lane, un personaje que explora la transición de un adolescente que descubre sus habilidades sobrehumanas mientras lidia con el peso de un legado familiar icónico. Esta interpretación le valió una nominación a los Saturn Awards.

Además de su trabajo en televisión, el actor posee una formación integral en la prestigiosa LaGuardia High School de Nueva York. Antes de integrarse al reparto de Metrópolis, destacó en el cine animado al prestar su voz a Linus van Pelt en The Peanuts Movie, labor por la que recibió una nominación a los Annie Awards.

Garfin es también pianista, compositor con más de cien temas escritos y colabora activamente con las Naciones Unidas en proyectos sobre el cambio climático.

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El Día del Cómic Festival 2026 no solo contará con la presencia de Garfin. La programación internacional incluye a figuras vinculadas a franquicias como "Yo soy Betty, la fea", "Power Rangers Ninja Storm" y "Saint Seiya: The Hades Chapter".

El recinto ferial dispondrá de zonas temáticas dedicadas al anime, videojuegos, concursos de cosplay y áreas de coleccionismo, ofreciendo una experiencia interactiva para todas las edades.