La polémica alrededor de Isabella Ladera no se detiene. Tras la filtración de sus videos íntimos con el cantante Beéle, ahora la influencer venezolana enfrenta críticas de parte de la modelo Alexandra Balarezo, expareja del chico reality Hugo García.

En diálogo con América Hoy, Balarezo fue consultada sobre si Ladera había roto los códigos de amistad al iniciar una relación con su ex. La modelo fue directa: “ Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres. Pero no quiero estar metida en todo esto, porque la verdad no vivo de polémica y quiero estar lo más alejada posible de esa chica Isabella. Y no por Hugo, sino por todas las polémicas en la que ella está metida. Está fuera de mis valores”, expresó.

Hugo García y Alexandra Balarezo. (Foto: Instagram)

La modelo peruana-francesa recordó que en el pasado consideró amiga a Ladera, lo que habría acrecentado su malestar por el inicio de esta relación. En otro pasaje, Balarezo la calificó de “mal amiga” y “sin códigos”.

Hugo García e Isabella Ladera se lucieron juntos y en público. (Foto: Instagram)

La controversia creció cuando el influencer Oswaldo Villalobos difundió una conversación privada con Balarezo. En ella, la joven lamentó que Isabella nunca le preguntara si le incomodaba que saliera con Hugo García: “ Yo la defendí dos años y quedé payasa (...) Hugo es mi ex y se metió con él. Ella era mi amiga, cuando salió con Hugo la etiquetaban y nunca me dijo: ‘¿Amiga, te molesta o algo?’”, se lee en la captura compartida.

Por ahora, Ladera no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, pero el tema sigue generando comentarios en el mundo del espectáculo local.