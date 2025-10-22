Este martes, la periodista Alexandra Hörler, de 41 años, fue hospitalizada en una clínica de Lima, a tan solo un mes del nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con el odontólogo Juan Francisco Pardo.

Así, tras revelar que fue diagnosticada con preeclampsia hace unos días, una condición que puso en riesgo su vida y la del bebé al aumentar su presión arterial, la comunicadora enfrenta una nueva complicación que ha provocado que sus piernas se pongan moradas.

“Hoy tuve que venir a la clínica porque tenía las piernas moradas. Y bueno, como dice el doctor, siempre traigo sorpresas, cada vez que vengo en mi embarazo es de sorpresa tras sorpresa. Y ahorita estoy aquí, internada”, contó.

Alexandra Horler actualiza su estado de embarazo.

Para luego añadir, vistiendo una bata hospitalaria: “Me han internado porque bueno, yo sentía que Isabela se movía mucho y decía, “Ay, esta niña creo que está bailando de noche, cómo le gusta moverse, uy, me va a salir nocturna”.

Sin embargo, lo que Hörler creía que era actividad normal de su bebé, pronto se convirtió en la principal causa de su internamiento, pues, tras un monitoreo fetal, la conductora descubrió que el movimiento era, en realidad, un signo de parto prematuro.

Alexandra Hörler

“Después de verme las piernas moradas, me pidieron un monitoreo fetal. Y resulta que Isabela estaba bailando, tenía contracciones. Y me salieron cada 5 minutos , luego cada 6 minutos, algunas muy juntas” , narró a través de un video, publicado en sus redes.

En ese sentido, Alexandra explicó que tenía programado el nacimiento de su hija, Isabella, para el 15 de noviembre, a las 38 semanas. Sin embargo, debido a esta urgencia, espera poder mantenerla en su vientre al menos dos semanas más.

“Quiero que se guarde hasta la 36, porque aún está pequeñita y obviamente lo que más quiero es que mi hija nazca sanita sanita y no tenga que dejarla en una incubador a. Además, todavía no tengo todas sus cosas listas” , escribió luego.

La comunicadora expresó sentir “miedo y ansiedad”, pero que trata de mantener la calma, y así tener una buena actitud “para no estresar al bebé” que lleva en su vientre.

Alexandra Hörler

Meses atrás, la periodista calificó su embarazo como un milagro, ya que, debido a su edad y después de varios intentos fallidos, había dejado de lado su deseo de concebir. En declaraciones para El Comercio, comentó en ese entonces: “Mi hija está bien. Y eso es lo que importa”.