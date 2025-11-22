A sus 41 años, la periodista y conductora de televisión Alexandra Hörler vive un momento muy feliz y emotivo, pues ha nacido su primera hija Isabella Aurora, fruto de su matrimonio con el odontólogo Juan Francisco Pardo.

Por ello, tras complicaciones médicas, la bebé nació el 8 de noviembre, una semana antes de lo programado, pesando 2.890 kilos, siendo presentada formalmente en redes sociales.

¿Cuáles fueron las complicaciones que Alexandra Hörler tuvo en su embarazo?

Y es que, semanas antes del parto, a mediados de octubre, Alexandra fue diagnosticada con preeclampsia, una condición médica que se caracteriza por el aumento de la presión arterial y que podía comprometer el desarrollo del embarazo.

La situación se agravó el 23 de octubre, cuando fue hospitalizada de urgencia, creyendo que estaba en trabajo de parto. No obstante, se trató de una falsa alarma de nacimiento prematuro, según comentó en ese momento.

“Después de verme las piernas moradas, me pidieron un monitoreo fetal. Y resulta que Isabela estaba bailando, tenía contracciones. Y me salieron cada 5 minutos, luego cada 6 minutos, algunas muy juntas”, detalló.

A pesar del miedo, Hörler se mantuvo optimista, enfocada en que su bebé alcanzara un peso adecuado y así, evitar un parto prematuro antes de la semana 36.

Alexandra Hörler presenta a su hija Isabella

Lejos del peligro, la periodista compartió su inmensa alegría en redes sociales, donde se mostró junto a su esposo y la recién nacida, celebrando el ‘milagro’ que, según ella, creía imposible por su edad y varios intentos fallidos por embarazarse.

“¡Llegó el momento más feliz de mi vida! ¡Lo mejor que me ha pasado! ¡El amor más puro e infinito del mundo! Les presento formalmente a Isabella Aurora Pardo Hörler” , escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

En una reflexión posterior, tras una sesión de fotos, Hörler destacó la importancia del apoyo de su pareja, quien ya tiene dos hijos, en esta etapa de postparto.

“Su presencia, su apoyo, su amor, su paciencia y su dedicación en esta etapa de maternidad y postparto han sido mi refugio y me han sostenido día a día. Hoy, mirándolo con Isabella en brazos, sentí una gratitud tan profunda” , compartió.

Para luego finalizar indicando que aquellas imágenes son “un abrazo a esta nueva vida que estamos construyendo juntos”, un tierno recuerdo de amor y magia que “solo los primeros días con un bebé pueden tener”.