La peruana Alexandra Morillo participó este viernes 22 de mayo en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 realizado en Miami, Estados Unidos, tras ser convocada por la organización para desfilar ante un jurado de cinco integrantes donde se encontraba la supermodelo estadounidense Gigi Hadid.

Al ser entrevistada por “Más Espectáculos”, Morillo calificó la experiencia como un sueño hecho realidad y dio detalles de lo que significó presentarse ante el comité de evaluación.

“Yo estaba muy nerviosa ese día porque sabía que ella (Gigi Hadid) iba a estar ahí presente viendo el casting, pero aún así la verdad que para mí ese momento fue inolvidable”, contó Morillo.

¿Qué dijo Alexandra Morillo sobre Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

Asimismo, reveló que mantuvo comunicación con Luciana Fuster para intercambiar buenos deseos, aunque aclaró que no coincidió con Natalie Vértiz debido a la distribución de los horarios y los dos días en los que se dividió el evento.

“La verdad que estoy muy contenta de que ellas también hayan podido participar y que podamos ser tres chicas peruanas las que están rumbo a Victoria’s Secret”, precisó la modelo peruana.

Natalie Vértiz se roba el show en el casting de Victoria’s Secret 2026

¿Quién es Alexandra Morillo?

Alexandra Morillo es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. Logró ubicarse en el top 10 del Miss Asia Pacífico Internacional 2019, obtuvo el título de Miss World Perú Lima 2020 y fue coronada como Miss Perú USA 2023.

Además, en septiembre de 2022 se convirtió en la primera candidata casada en la historia del Miss Perú tras la modificación de los estatutos de la franquicia. En julio de 2024, contrajo matrimonio con el expeleador de la UFC, Jorge Masvidal.

Jorge Masvidal y Alexandra Morillo

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