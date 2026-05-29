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Tras debutar en una pasarela internacional, la modelo peruana aseguró estar cumpliendo uno de los mayores sueños de su carrera | Imagen: Instagram de @alemorillog / Foto de @prosperous_eye
Tras debutar en una pasarela internacional, la modelo peruana aseguró estar cumpliendo uno de los mayores sueños de su carrera | Imagen: Instagram de @alemorillog / Foto de @prosperous_eye
Por Redacción EC

La peruana Alexandra Morillo participó este viernes 22 de mayo en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 realizado en Miami, Estados Unidos, tras ser convocada por la organización para desfilar ante un jurado de cinco integrantes donde se encontraba la supermodelo estadounidense Gigi Hadid.

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