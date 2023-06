Se confesó. El actor cómico Alfredo Benavides reveló en una entrevista con Magaly Medina que tiene miedo enamorarse. “La verdad, ese tipo de sentimiento […]. Todas esas cosas no las vivo hace muchísimos años”, añadió.

El cómico se presentó en el programa Magaly TV ‘La Firme’ para contar los motivos por los que no trató de formar una relación sentimental con su compañera de elenco, la modelo y cómica Gabriela Serpa.

Me siento raro porque nunca he estado en estas situaciones y porque hace mucho tiempo nadie me dice ‘oye que te gusta ella’. Es como si estuviéramos en un colegio”, narró Benavides

Finalmente, el cómico contó que este sábado 30 de julio se sentará en el sillón rojo del sketch “El valor de la verdura”, de ‘JB en ATV’ para responder más preguntas sobre su vínculo con la modelo, quien hará el papel de “Beto Tortis”.

¿Cuáles son las preguntas que responderá Alfredo Benavides?

Entre las preguntas más reveladoras que fueron adelantadas por JB en ATV y que el cómico responderá están:

¿Cambiarías a tus bebitas por una verdadera mujer?

¿Conquistas a las mujeres con deliciosos potajes?

¿Actualmente estás conociendo a una nueva chica?

¿Te afectó el ‘ampay’ de Magaly Medina?

¿Si Gaby deja a su chibolo, iniciarías una relación con ella sin importar el pasado?

Por las razones contadas, es por lo que Alfredo Benavides tiene miedo a enamorarse y por lo que no tuvo una relación con Gabriela Serpa.