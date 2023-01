Alicia Faubel, la actual Miss España, homenajeó a Ángela Ponce en la preliminar de Miss Universo, usando una capa con su rostro retratado, acompañado de la bandera de España y la bandera LGBTIQ+. Fue en el momento de salir en trajes de baño cuando las concursantes de Miss Universo decidieron utilizar sus capas como lienzo para expresarse acerca de diferentes causas. Cada Miss trabajó mano a mano con un artista local para crear una obra de arte que refleje las cosas que son importantes para ellas.

Alicia Faubel (Foto: EFE) / Benjamin Askinas/Miss Universe

En 2018, Ángela hizo historia en la trayectoria del concurso como la primera mujer transgénero en competir en el certamen. “La realidad de muchas personas va a cambiar. Y si yo eso le puedo llevar al mundo, yo no necesito ganar Miss Universo, sólo necesito ESTAR AQUÍ”, estas fueron algunas de sus palabras en la pasarela del año pasado. Ponce, quien es activista LGTBQ+, se convirtió en el centro de atención cuando se transmitió un segmento pregrabado que mostraba momentos clave de la vida y los esfuerzos de Miss España que la llevaron a participar en el concurso de belleza.

Si bien la performance de Ángela generó mucha polémica dentro del mundo de la moda y las pasarelas, también sirvió como un punto de quiebre para la comunidad LGBTI dentro de los medios, marcando un antes y un después. Y es que, sin contar a la ibérica, la última inclusión de una modelo transgénero se remonta hasta la participación de la canadiense Jenna Talackova en 2012, aunque fue descalificada tras descubrirse que cuando nació era varón.

Aunque en su momento la representante de España no ganó, su mensaje fue uno de los más poderosos y que retumban hasta la actualidad, siendo recordados por los detractores y seguidores de la reconocida modelo.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE ÁNGELA PONCE, LA PRIMERA MODELO TRANSGÉNERO?

Tras participar en Miss España 2018 y, posteriormente, en Miss Universo 2018, Ponce tuvo que enfrentar una serie de malas críticas de parte de varios internautas y colegas que la criticaban al no ser mujer de nacimiento. El principal argumento en su contra era su origen sexual. No obstante, la modelo de 31 años no se dejó amilanar y defendió ampliamente su inclusión en aquella edición del certamen de belleza más importante del planeta.

En la actualidad, la bella Ángela Ponce no ha dejado de lado el tema de la moda y las pasarelas, pues se mantiene vigente al colaborar frecuentemente con marcas de lujo como Dior, así también como Pantene y Shein.