Alicia Machado rompió su silencio y volvió a hablar de la relación que mantuvo con el cantante Ricardo Arjona, cuando él estaba casado con Leslie Torres, la madre de sus hijos. La exMiss Universo ofreció una entrevista en la que contó detalles de este romance.
En una reciente entrevista con el podcast “Chingonamente”, de Adriana Gallardo, la modelo venezolana reafirmó que mantuvo un romance con el intérprete de “Historia de taxi” cuando ella tenía 19 años y él alrededor de 40.
“Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él”, señaló Alicia Machado.
“Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”, agregó la exMiss Universo.
Cabe señalar que, hasta el momento, solo ella ha hablado del tema y Ricardo Arjona ha evitado pronunciarse al respecto. Eso sí, la protagonista de “Infierno en el paraíso” se mostró incómoda al ser ella la única señalada por esta presunta infidelidad del cantante.
“¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar?”, sentenció Alicia Machado.
